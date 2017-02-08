Посол РФ: Россия готовится к передаче Ирану партии урана природного обогащения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия готовится передать Ирану партию урана природного обогащения в обмен на тяжелую воду. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Иране Леван Джагарян.

"Договоренности (между РФ и Ираном по тяжелой воде - прим.ТАСС) выполняются согласно положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) под контролем МАГАТЭ и представителей "шестерки" посредников по иранской ядерной программе Ирана (пять постоянных членов СБ ООН и Германия)", - отметил дипломат.

"Информация (агентства) Associated Press (о том, что Иран получит из России 130 тонн природного урана, чтобы компенсировать экспорт тяжелой воды - прим.ТАСС), соответствует действительности, - подчеркнул Джагарян. - Россия уже получила груз тяжелой воды, на данный момент Россия готовится к передаче в Иран партии урана природного обогащения".

В рамках реализации ядерной сделки Иран обязан продавать излишки имеющейся у него тяжелой воды на международном рынке. Согласно СВПД, "потребности Ирана в тяжелой воде оценены в объеме 130 тонн до ввода в эксплуатацию модернизированного исследовательского реактора в Араке и 90 тонн - после ввода в эксплуатацию, включая количество, содержащееся в реакторе". Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано призывал Иран не превышать лимитов по тяжелой воде, чтобы не подрывать доверия к выполнению своих обязательств в рамках СВПД.

На днях агентство Associated Press передало, что Иран получит из России 130 тонн природного урана, чтобы компенсировать экспорт тяжелой воды. По данным агентства, трансфер был согласован с властями США и остальных стран "шестерки", что сделало формальностью одобрение СБ ООН, которое также требуется для передачи урана в Тегеран.