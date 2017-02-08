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СМИ: в России возрос авторитет профессии дипломата

Политика
8 февраля, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов отметил, что, в частности, "улучшилось материальное положение сотрудников МИД России"
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Авторитет профессии дипломата возрос в России на общем фоне стабилизации экономической ситуации. Такое мнение высказал первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в четверг.

"На общем фоне стабилизации экономической ситуации в России и благодаря, в первую очередь, поддержке руководства страны, улучшилось материальное положение сотрудников МИД России, возрос авторитет профессии, - отметил Титов. - Находясь за рубежом, наши сотрудники скорее не ограничены в свободах, а привержены дисциплине, вызванной спецификой работы". "Понятно, что в странах с неблагоприятной внутренней обстановкой дипломаты и члены их семей лимитированы в передвижении и нормальном досуге, - заметил первый замглавы МИД РФ. - Неслучайно наша работа называется службой".

"Поэтому те, кто приходит в МИД, осознают и престиж профессии, ее востребованность и готовы к тяготам этой службы вне родного дома", - подчеркнул Титов. "Смысл дипломатии - универсален, надо договариваться, - отметил первый замглавы МИД РФ, говоря об "особенностях национальной дипломатии". - А стиль, конечно, имеет национальные особенности".

"Дипломатический этикет", по сути, мало чем отличается от общего понятия правил хорошего тона и поведения в обществе, - пояснил Титов. - Другое дело - дипломатический протокол, который в зависимости от страны может иметь свою специфику. Это и форма, и стиль дипломатической переписки, правила и церемониал осуществления визитов, вручения верительных грамот иностранными послами главе государства пребывания, "хореография" организации переговоров, порядок тостов и так далее".

"Одно из преимуществ российской дипломатии заключается в том, что у нас хорошие традиции формирования "региональных школ" работников, которые умеют говорить с партнерами на понятном языке, - считает первый замглавы МИД РФ. - Если в Иране, например, считают, что огурец - это не овощ, а фрукт, то не надо утруждать себя, доказывая обратное".

Титов также отметил, что "дружба между дипломатами различных стран, конечно, бывает". "Симпатии и взаимное уважение - это чувства, которые не знают границ", - подчеркнул он.

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