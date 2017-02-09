Военные РФ за сутки оказали помощь 4,1 тыс. жителей Сирии

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели в Сирии за последние сутки 9 гуманитарных акций, помощь получили 4,1 тыс. жителей, сообщил сегодня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.
"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акций в городе Алеппо, населенных пунктах Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск, - говорится в бюллетене Центра. - За сутки гуманитарную помощь получили 4,1 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 9 тонн".
Из бюллетеня также следует, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,6 тонн продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.
С начала года российские военные доставили населению Сирии более 150 тонн гуманитарных грузов.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал- майор Игорь Конашенков заявлял, что пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь.