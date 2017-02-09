Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию режима прекращения огня в Сирии

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону реализацию режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам беседы.
"Министры обсудили ход реализации договоренностей, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Сирии и содействия налаживанию результативного переговорного процесса между представителями правительства и оппозиции на "астанинской" и "женевской" площадках", - отметили в дипведомстве РФ.