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Депутаты намерены провести парламентские слушания на тему восстановления храмов Сирии

Политика
9 февраля, 15:50 UTC+3 МААЛЮЛЯ /Сирия/ 9, февраля. /ТАСС
Глава думского комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов пригласил на слушания представителей Антиохийской Патриархии Сирии
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МААЛЮЛЯ /Сирия/, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, а также группа по защите христианских ценностей при Госдуме планирует в ближайшее время инициировать проведение парламентских слушаний по вопросу оказания помощи христианам в Сирии и восстановления разрушенных святынь и храмов в Сирии. Об этом журналистам сообщил глава думского комитета Сергей Гаврилов, который находится в Сирии в составе делегации депутатов.

Ранее 9 февраля депутатская группа по связям с парламентом Сирии, в которую входят Дмитрий Саблин, Александр Ющенко и Сергей Гаврилов, посетила город Маалюля и ознакомилась с тем, как идет восстановление монастыря Святой Феклы, который был осквернен террористами.

"В ближайшее время комитет Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, а также группа по защите христианских ценностей при Госдуме планирует провести серьезные слушания по вопросам не только поддержки наших братьев христиан в Сирии, но и реальной помощи сирийскому патриархату в деле восстановления разрушенных святынь, храмов и помощи беженцам, сиротам", - сказал Гаврилов при посещении монастыря.

"Считаю, что эта задача должна решаться не только на уровне общественных объединений, депутатов или Церкви, но и на государственном уровне", - подчеркнул Гаврилов.

Депутат пригласил на парламентские слушания представителей Антиохийской Патриархии Сирии. "Мы делаем все, чтобы были восстановлены разрушенные храмы, мечети, дома, в которых жили люди, чтобы сироты и беженцы могли вернуться домой", - указал он. "Я уверен, что сюда, в монастырь Святой Феклы, будут возвращаться миллионы верующих со всего мира", - добавил он.

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