Россия обсуждает с Египтом оснащение "Мистралей" военно-техническими системами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия обсуждает с Египтом оснащение вертолетоносцев "Мистраль" военно-техническими системами, однако это сложный вопрос, требующий тщательной проработки. Об этом заявил посол РФ в Каире Сергей Кирпиченко в интервью ТАСС.

"Вопрос об оснащении "Мистралей" необходимыми военно-техническими системами действительно обсуждается Египтом с Россией и другими государствами, - сказал он. - Дело это сложное и требует кропотливой проработки".

"Российская сторона, разумеется, будет готова выполнить свои обязательства в случае заключения соответствующих контрактов", - подчеркнул дипломат.

В 2011 году во французском городе Сен-Назер началось строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" по заказу ВМФ России. Первый корабль получил название "Владивосток", второй - "Севастополь", Франция должна была передать в ноябре 2014 года. Однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

Летом 2015 года контракт был расторгнут. В результате Париж выплатил Москве €949,7 миллиона, а корабли затем были проданы Египту. Ранее Каир отказался от оснащения "Мистралей" европейскими или американскими вертолетами. Россия позднее предложила Египту современные системы вооружения и средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы типа "Мистраль".