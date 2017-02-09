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Спецпредставитель президента РФ: Берлин не выдвигал против Москвы обвинений в кибератаках

Политика
9 февраля, 21:08 дата обновления: 9 февраля, 21:18 UTC+3
Андрей Крутских отметил, что "обвинений, упреков и тем более технических доказательств предъявлено не было"
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БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германские власти не выдвигали против России никаких официальных обвинений в совершении кибератак. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, возглавлявший российскую межведомственную делегацию на переговорах в Берлине по вопросам кибербезопасности.

"Ни разу никто не высказал никаких претензий к нам - ни к ретроспективе, ни к настоящему", - сказал он. "Обвинений, упреков и тем более технических доказательств предъявлено не было", - добавил он.

Крутских также заявил, что Россия и Германия намерены создать горячую линию для обсуждения инцидентов в сфере кибербезопасности.

"В ближайшей перспективе очередной раунд переговоров (по информационной безопасности - прим. ТАСС) пройдет в Москве, к нему мы должны наработать по линии ведомств конкретные предложения, чтобы исключить возможность каких-либо обвинений и начать сотрудничать", - сказал он. Крутских уточнил, что, в частности, речь идет о наработках "линий прямой связи для оперативного обмена информацией в случае инцидентов (связанных с кибербезопасностью - прим. ТАСС)". 

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