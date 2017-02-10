Лавров: когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. МИД России продолжит содействовать созданию максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности России и благополучия ее граждан, заверил глава дипведомства Сергей Лавров в своем поздравлении сотрудников министерства по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

"Поздравляю всех российских дипломатов, наших ветеранов с профессиональным праздником, - сказал глава дипведомства. - В этом году мы отмечаем его уже в пятнадцатый раз".

"Сегодня мы отдаем должное нашим предшественникам, их заслугам в укреплении российской государственности, продвижении позиций России на мировой арене", - отметил министр. Он подчеркнул, что оставленное ими богатейшее наследие, заложенные традиции - неоценимое подспорье в сегодняшней работе дипломатов.

"Согласно известному выражению, "когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки", - сказал Лавров. При этом, как напомнил он, в последние годы не раз бывало, что дипломатам даже не давали начать разговор, сразу пуская в ход грубую военную силу. "Делали это те, кто пытались сохранить свое доминирование в мире, навязать свои порядки и так называемые "ценности", - добавил глава МИД РФ.

Продолжая традиции Горчакова

Как подчеркнул министр, Россия последовательно выступает за уважение суверенитета и права народов самим определять свою судьбу. "Только на основе равноправия можно добиться объединения усилий в борьбе против общих для всего человечества вызовов и угроз, в первую очередь угрозы международного терроризма", - убежден он.

Лавров пообещал, что МИД продолжит содействовать созданию максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности и развития России и благополучия ее граждан, руководствуясь утвержденной президентом России Владимиром Путиным Концепцией внешней политики. "В этих целях работаем над упрочением здоровых начал на международной арене, развитием интеграционных процессов на евразийском пространстве, политическим урегулированием кризисов и конфликтов на основе Устава ООН", - изложил он основные направления усилий российской дипломатии. "Мы никому ничего не навязываем, никого не учим жизни, не пытаемся извлечь односторонних преимуществ", - акцентировал внимание глава МИД РФ.

"Российские дипломаты честно выполняют свой долг. Они живут своей работой", - сказал он, выразив сожаление, что не обходится без трагедий. "Так, в конце прошлого года был подло убит посол России в Турции Андрей Карлов, недавно скоропостижно ушел из жизни посол в Индии Александр Кадакин", - указал Лавров.

"Это были настоящие патриоты, преданные своему делу. Они навсегда останутся в нашей памяти", - уверен министр.

Лавров процитировал слова канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что "нет таких расходящихся интересов, которые нельзя было бы примирить, ревностно и упорно работая... в духе справедливости и умеренности". "Именно такой подход будет и впредь лежать в основе наших действий по выстраиванию равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми партнерами", - заверил он.

Глава ведомства пожелал сотрудникам дипломатической службы, их семьям и ветеранам МИД крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо Отечества.