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Лавров: попытки вербовки российских дипломатов предпринимаются не только в США

Политика
10 февраля, 0:22 UTC+3 МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Глава МИД РФ отметил, что Москва постоянно работает над усилением физической безопасности и профессиональной защищенности своих дипсотрудников за рубежом
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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вербовочная активность в отношении российских дипломатов проявляется в ряде зарубежных стран, не только в США. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, профессия дипломата всегда была сопряжена с риском для жизни. "Разумеется, сегодня, в условиях всплеска угрозы международного терроризма, она не становится безопаснее, - сказал министр. - В здании министерства иностранных дел установлена мемориальная доска с фамилиями тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Только за последние годы скорбный список пополнили сотрудник Посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев и его супруга, работавший в Миссии ООН по содействию Афганистану Вадим Назаров, посол России в Турции Андрей Карлов".

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"Нашим сотрудникам часто приходится работать в весьма непростых условиях, а иногда - в откровенно враждебной обстановке, - отметил глава МИД России. - В числе примеров - масштабная высылка из США. Это была антироссийская судорога уходившей администрации Барака Обамы". "Такого рода действия, а также вербовочные подходы, сопровождаемые шантажом и угрозами, не редкость и в других странах - не только в США", - подчеркнул министр.

Лавров обратил внимание на постоянную работу Москвы над усилением физической безопасности и профессиональной защищенности дипломатов за рубежом. "Совершенствуется подготовка сотрудников службы дежурных комендантов, костяк которой составляют кадровые пограничники, - сообщил он. - В некоторых странах с высокой степенью риска с согласия местных властей работают бойцы российских спецподразделений. Во многих государствах прибегаем к услугам местных частных охранных предприятий".

"После трагедии в Анкаре в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в межведомственном формате разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности наших загранучреждений и персонала, - отметил министр. - Речь идет о целом комплексе мер по усилению физической, инженерно-технической защиты, контролю оперативной обстановки вокруг наших диппредставительств".

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