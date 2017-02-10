Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": Володин заявил, что обсуждение вопроса возвращения делегации РФ в ПАСЕ возобновят

Политика
10 февраля, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Спикер Госдумы при этом сообщил, что РФ не вернется в ПАСЕ до отмены "дискриминационных норм регламента", которые дают возможность членам ассамблеи лишать права голоса национальные делегации
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. В ближайшее время диалог о возвращении российской делегации в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет возобновлен. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

Читайте также новости по теме:
Разногласия между РФ и ПАСЕ
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия не примет участие в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году
Володин: парламентские институты должны принимать решения, слыша разные мнения
Володин считает неправильным участвовать в работе ПАСЕ при лишении страны права голоса

"Нужно отдать должное председателю ПАСЕ Педро Аграмунту: буквально вчера он прислал письмо по итогам консультаций с членами ПАСЕ. Он в рамках постоянного комитета ПАСЕ предложил, и его коллеги поддержали, что необходим диалог, и предметом ближайшего обсуждения как раз будет рассмотрение вопроса регламентных норм и участия российской делегации", - сообщил он изданию.

В частности, в своем письме Аграмунт затронул тему предстоящей Парламентской ассамблеи в Мадриде. На мероприятии, которое пройдет в начале марта, Госдуму представят Леонид Слуцкий и Петр Толстой, которого планируют выдвинуть на пост главы делегации РФ в ПАСЕ единороссы. Они намерены обсудить вызвавшие разногласия организации с Россией процедуру регистрации и участия национальных делегаций в работе Парламентской ассамблеи.

При этом Володин подчеркнул, что Россия не вернется в ПАСЕ, пока не будут отменены "дискриминационные нормы регламента", позволяющие членам ПАСЕ лишать права голоса национальные делегации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
6
Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама