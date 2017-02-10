"Ъ": Володин заявил, что обсуждение вопроса возвращения делегации РФ в ПАСЕ возобновят

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. В ближайшее время диалог о возвращении российской делегации в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет возобновлен. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

"Нужно отдать должное председателю ПАСЕ Педро Аграмунту: буквально вчера он прислал письмо по итогам консультаций с членами ПАСЕ. Он в рамках постоянного комитета ПАСЕ предложил, и его коллеги поддержали, что необходим диалог, и предметом ближайшего обсуждения как раз будет рассмотрение вопроса регламентных норм и участия российской делегации", - сообщил он изданию.

В частности, в своем письме Аграмунт затронул тему предстоящей Парламентской ассамблеи в Мадриде. На мероприятии, которое пройдет в начале марта, Госдуму представят Леонид Слуцкий и Петр Толстой, которого планируют выдвинуть на пост главы делегации РФ в ПАСЕ единороссы. Они намерены обсудить вызвавшие разногласия организации с Россией процедуру регистрации и участия национальных делегаций в работе Парламентской ассамблеи.

При этом Володин подчеркнул, что Россия не вернется в ПАСЕ, пока не будут отменены "дискриминационные нормы регламента", позволяющие членам ПАСЕ лишать права голоса национальные делегации.