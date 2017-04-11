МИД РФ: курс властей Черногории на вступление в НАТО в обход референдума контрпродуктивен

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Курс властей Черногории на вхождение страны в НАТО без учета мнения граждан является контрпродуктивным. Об этом заявили в МИД РФ по итогам встречи заместителей министров иностранных дел России и Италии - Алексея Мешкова и Винченцо Амендолы, - на которой обсуждалась ситуация в балканских странах.
"Подчеркнута необходимость учета мнения граждан Черногории в решении судьбы страны, контрпродуктивность курса официальной Подгорицы на ее втаскивание в НАТО в обход референдума", - отметили в российском дипведомстве.
Мешков обратил внимание собеседника "на вопиющие примеры грубого вмешательства извне во внутренние дела Македонии, в том числе со стороны еэсовских и натовских структур, деструктивный характер "тиранской платформы", чреватой размыванием македонской государственности".
Российский и итальянский дипломаты также обсудили обострение ситуации в регионе Западных Балкан, "нарастание рисков, связанных с проявлениями экстремизма, просачиванием боевиков из кризисных очагов в странах Ближнего Востока и Северной Африки".