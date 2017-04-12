СФ примет заявление в связи с ударом США по Сирии и обсудит штрафы для болельщиков

Фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта и летом примет участие в ледовом шоуСпорт 12 апреля, 8:51
Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае на Енисее ликвидированПроисшествия 12 апреля, 8:33
Фазель: европейские клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на ОИСпорт 12 апреля, 8:28
Ледоход начался на реке Томь в Кемеровской областиСибирь 12 апреля, 8:13
Вторая команда ФК "Локомотив" получит название "Локомотив-Казанка"Спорт 12 апреля, 8:03
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на УралеНовости Урала 12 апреля, 7:46
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"Космос 12 апреля, 7:40
В Красноярском крае проведут отстрел медведей из-за угрозы нападения на людейСибирь 12 апреля, 7:30
Бурятия получит более 300 млн руб. на устранение последствий засухиСибирь 12 апреля, 7:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации соберется на 410-е пленарное заседание, в ходе которого сенаторы обсудят законы об ужесточении ответственности для болельщиков за нарушение правил поведения на матчах, о введении упрощенного порядка получения вида на жительство в РФ реабилитированным из Крыма, а также ратификацию договора с Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве.
Как сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в начале пленарного заседания сенаторы также намерены принять заявление палаты в связи с ракетным ударом США по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс 7 апреля. В нем, как ожидается, будет содержаться призыв к парламентариям мира решительно осудить эти действия Вашингтона, которые можно расценивать "как сигнал поддержки террористов", заявляла Матвиенко.
Руководство США ранее назвало удар ответом на применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.
В начале заседания Совета Федерации также выступит председатель Народного совета (однопалатного парламента) Сирии Хадия Халаф Аббас, которая находится в Москве с официальным визитом по приглашению спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Затем сенаторы заслушают доклад главы Минэнерго Александра Новака об основных вопросах развития топливно-энергетического комплекса на современном этапе.
В международном блоке сенаторы обсудят ратификацию договора между РФ и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества. Документ был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Он определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, установления благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.