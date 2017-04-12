СФ примет заявление в связи с ударом США по Сирии и обсудит штрафы для болельщиков

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации соберется на 410-е пленарное заседание, в ходе которого сенаторы обсудят законы об ужесточении ответственности для болельщиков за нарушение правил поведения на матчах, о введении упрощенного порядка получения вида на жительство в РФ реабилитированным из Крыма, а также ратификацию договора с Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве.

Как сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в начале пленарного заседания сенаторы также намерены принять заявление палаты в связи с ракетным ударом США по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс 7 апреля. В нем, как ожидается, будет содержаться призыв к парламентариям мира решительно осудить эти действия Вашингтона, которые можно расценивать "как сигнал поддержки террористов", заявляла Матвиенко.

Руководство США ранее назвало удар ответом на применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

В начале заседания Совета Федерации также выступит председатель Народного совета (однопалатного парламента) Сирии Хадия Халаф Аббас, которая находится в Москве с официальным визитом по приглашению спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Затем сенаторы заслушают доклад главы Минэнерго Александра Новака об основных вопросах развития топливно-энергетического комплекса на современном этапе.

В международном блоке сенаторы обсудят ратификацию договора между РФ и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества. Документ был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Он определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, установления благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.