Решения о предоставлении гражданства РФ лицам, вступившим в ИГ, могут быть отменены

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решения о принятии в гражданство России могут быть отозваны в случае, если определенные лица вступили в запрещенную в России группировку "Исламское государство" (ИГ). Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью телеканалу "Мир 24".
"В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал он.
Президент России заявил об этом, комментируя соответствующий закон, принятый в Казахстане.
Ранее президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что казахстанцев будут лишать гражданства за участие в экстремистских организациях. "Эта та мера, которая необходима. Человек 500-600 наверное наших там (в экстремистских организациях за рубежом - прим. ТАСС). Но от стран бывшего Советского Союза - много, до пяти тысяч, говорят, а, может, и больше", - сказал Назарбаев.