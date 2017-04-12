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Мосгордума приняла предложения ЕР по программе реновации пятиэтажек

Политика
12 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Предложения вошли в текст отзыва Мосгордумы на проект федерального закона о реновации жилого фонда столицы
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мосгордума приняла постановление о положительном отзыве на проект федерального закона о реновации жилого фонда столицы. Как стало известно в ходе заседания столичного парламента, в документ также вошли предложения московского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Наши с вами коллеги, депутаты Госдумы от Москвы, внесли (в Госдуму) федеральный законопроект (№ 120505-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации - городе федерального значения Москве"). Данный документ поступил на отзыв в законодательные органы субъектов федерации, до 13 апреля эти отзывы должны быть направлены в Госдуму. Комиссии Мосгордумы приняли решение поддержать данный законопроект и направить положительный отзыв на него.  Я предлагаю принять положительный отзыв на этот законопроект, но с рядом поправок, которые могут быть предложены для обсуждения в Госдуме", - сказал редактор постановления, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политики Степан Орлов.

Поправки к законопроекту

Он пояснил, что речь идет о нескольких предложениях, которые были выработаны московским отделением партии "Единая Россия" совместно с экспертами и жителями столицы. Согласно федеральному законопроекту, собственникам нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, предоставляется равнозначное (равное по метражу) нежилое помещение в новом доме, однако, по словам Орлова, изменение местоположения может повлечь финансовые потери для собственников этих помещений, используемых для ведения предпринимательской деятельности.

"Поэтому мы предлагаем предусмотреть в законопроекте возможность выбора собственниками формы компенсации - либо предоставление собственнику равнозначного по метражу помещения, либо денежная компенсация по рыночной стоимости помещения", - отметил Орлов.

Другая поправка заключается в исключении из текста законопроекта положения о необходимости дополнительных правовых актов для регулирования предоставления жилья по договорам соцнайма. "В законопроекте предусмотрено, что наниматели жилья получают равнозначное жилье также по договору соцнайма или в собственность, но в случаях и порядке, подтверждаемых правовыми актами города Москвы. Мы считаем, что здесь не нужно принимать отдельных нормативных актов", - объяснил Орлов.

Кроме того, в поправках речь идет о благоустройстве самих предоставляемых квартир. "Законопроект не раскрывает понятие "благоустроенное жилое помещение". Мы предлагаем закрепить одним из критериев такого помещения критерий наличия отделки "под ключ", которая обеспечит переселяемым гражданам комфортное проживание в новом жилье сразу после переезда", - сказал председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политики.

Он отметил, что данный критерий представляется важным, поскольку среди жителей пятиэтажек много малообеспеченных людей, пожилых, льготников. "У них просто нет достаточных финансовых средств проводить отделку нового жилья", - добавил Орлов.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

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