СК: введение уголовной ответственности юрлиц позволит преследовать спонсоров радикализма

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Введение в России уголовной ответственности для юридических лиц позволит преследовать как в стране, так и за рубежом компании, поддерживающие терроризм, дестабилизацию политической обстановки и другие тяжкие преступления. Об этом председатель СК Александр Бастрыкин сообщил в интервью "Российской газете".
"Без такой уголовной ответственности невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, финансирующих терроризм, спонсирующих дестабилизацию политической обстановки, а также другие транснациональные преступления, совершаемые на территории России", - заметил Бастрыкин. Кроме того, считает он, "без этого института невозможна и репатриация капитала, нажитого преступным путем и выведенного за рубеж".
Председатель СК напомнил, что в настоящее время для юридических лиц в России существует лишь ответственность за административные правонарушения - в частности, статья 19.28. КоАП "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" предусматривает штраф для юрлица в случае, если в его интересах давались взятки.
СК подготовил законопроект, который введет уголовную ответственность для юрлиц. "Предполагается, что уголовная ответственность юридических лиц будет наступать по ряду статей Уголовного кодекса - за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, за дачу и получение взятки, коммерческий подкуп, за финансирование терроризма, организацию массовых беспорядков, за нарушение правил международных полетов, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и другие", - уточнил Бастрыкин.
Такие виды наказаний, как запрет на осуществление деятельности на территории России или принудительная ликвидация, определяются в проекте закона в качестве исключительных мер наказания, которые могут быть назначены юридическому лицу, причастному к особо тяжкому преступлению, добавил глава СК.
По его мнению, "установление уголовно-правовых запретов для организаций, а также адекватных санкций за их нарушение позволит создать эффективный механизм противодействия преступности юридических лиц, под которым понимается совокупность преступлений, совершенных в интересах юридических лиц либо с использованием финансовых и иных возможностей юридических лиц".