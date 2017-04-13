Фрадков: доклад Тиллерсона Трампу о встрече с Путиным повлияет на развитие отношений

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Доклад госсекретаря США Рекса Тиллерсона президенту США Дональду Трампу о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет влиять на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Москва ждет реакции Вашингтона. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил директор Российского института стратегических исследований (РИСИ), бывший руководитель СВР Михаил Фрадков, комментируя визит Тиллерсона в Москву.

По его словам, двухчасовой беседы с президентом России "на этом этапе более чем достаточно для того, чтобы госсекретарь США правильно и объективно оценил ситуацию и доложил президенту США свои оценки и предложения". "В том числе, - продолжил Фрадков, - (относительно того) как и что делать в ближайшее время, чтобы не только успокоить общественность, но и способствовать тому, чтобы диалог между Россией и США на самом деле состоялся".

"Надеюсь, что так и будет, посмотрим на реакцию господина Трампа, - отметил он. - Пока президент США отличался решительностью, характерной для его жизненного опыта и желания самоутвердиться. И это у него пока в разных формах получалось".

"Но здесь ответственность должна быть определяющим качеством, - убежден директор РИСИ. - В этом смысле и Тиллерсон, и его доклад Трампу, и обсуждение в администрации президента США - это фактор, который будет влиять на дальнейшее развитие событий. Мы готовы, мы открыты, мы объяснили свою позицию. Будем ждать ответа".

Немногословность госсекретаря США Фрадков объяснил тем, что Тиллерсон "зарезервировал позицию для президента США по этим вопросам". "Мы ожидаем адекватных решений в общих интересах", - подчеркнул бывший руководитель СВР.

Встреча на уровне

Говоря о решении президента РФ принять Тиллерсона и Лаврова после переговоров глав дипведомств США и России, Фрадков подчеркнул, что "надо использовать любую возможность".

"Протокольной линейкой явления такого масштаба просто не измеришь, - отметил он. - Здесь главное - суть. Поэтому любая возможность улучшить отношения или, по крайней мере, не допустить их ухудшения, является задачей сегодняшнего дня. И весь мир наблюдает за этим".

Борьба с терроризмом

Отвечая на вопрос, насколько реально объединение усилий США и России в борьбе с международным терроризмом, Фрадков отметил, что это вполне возможно. "В практическом плане Россия несколько раз пыталась привлечь к этому США. Но если будет продолжаться практика внезапных ударов со стороны США, это подорвет возможность объединить усилия, - подчеркнул директор РИСИ. - Надеюсь, США учтут нашу реакцию и в дальнейшем подобных действий допускать не будут. Для этого мы восстанавливаем действие меморандума о взаимном предупреждении".

"Полагаю, что это пойдет на пользу. Это позволит восстановить и укрепить взаимное доверие между нашими странами", - обратил внимание Фрадков.

Объективность при расследовании химатаки в Сирии

"И президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказали российскую позицию. Искать искусственные поводы для того, чтобы менять режимы в странах - это негодная практика, - сказал Фрадков, комментируя бездоказательные обвинений со стороны США в адрес Сирии в проведении химической атаки. - Нужно просто учить уроки, извлекать опыт и не допускать подобного впредь".

"Если США и их союзники будут уходить от проведения объективных проверок по поводу применения химоружия, значит, имеет место злой умысел, - убежден бывший руководитель СВР. - И мировая общественность должна будет сделать соответствующие выводы. Дело надо довести до конца, до полной ясности".

"Если предлог, которым воспользовались США для вынесения вопроса в ООН о применении химоружия в Сирии, окажется ложным, то вся архитектура международной безопасности будет поставлена под вопрос, - подчеркнул Фрадков. - Этого допустить никак нельзя".