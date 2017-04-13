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Путин и Эрдоган высказались за скорейшее расследование ЧП с химоружием в Сирии

Политика
13 апреля, 21:50 дата обновления: 13 апреля, 21:51 UTC+3
Президенты России и Турции выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по укреплению перемирия в Сирии
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее проведение международного расследования инцидента с химическим оружием в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждено развитие ситуации в Сирии. Выражен обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах", - говорится в сообщении.

"Лидеры высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием в городе Хан-Шейхун 4 апреля", - добавили в пресс-службе.

Также главы государств договорились поручить правительствам двух стран "активизировать работу по реализации решений состоявшегося в Москве 10 марта сего года шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня", говорится в сообщении.

"Условлено о продолжении контактов", - заключили в Кремле.

Разговор, отметили в пресс-службе, состоялся по инициативе турецкой стороны.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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Кризис в Сирии
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