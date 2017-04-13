Путин и Эрдоган высказались за скорейшее расследование ЧП с химоружием в Сирии

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее проведение международного расследования инцидента с химическим оружием в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждено развитие ситуации в Сирии. Выражен обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах", - говорится в сообщении.
Также главы государств договорились поручить правительствам двух стран "активизировать работу по реализации решений состоявшегося в Москве 10 марта сего года шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня", говорится в сообщении.
"Условлено о продолжении контактов", - заключили в Кремле.
Разговор, отметили в пресс-службе, состоялся по инициативе турецкой стороны.