Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Гаване подписаны соглашения о выделении РФ $1,5 млн на восстановление Кубы после урагана

Политика
14 апреля, 3:51 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев
Деньги выделяются Россией из федерального бюджета на финансирование расходов, связанных с восстановлением домов и инфраструктуры в кубинской провинции Гуантанамо
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мирта Каулард и Михаил Камынин

Мирта Каулард и Михаил Камынин

© Андрей Бекренев/ТАСС

ГАВАНА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Церемония подписания соглашений о выделении Россией по линии ООН $1,5 млн на оказание помощи Кубе в ликвидации последствий урагана "Мэттью", обрушившегося на Карибы в октябре прошлого года, состоялась в четверг в посольстве РФ в Гаване.

Один миллион долларов будет перечислен в бюджет Программы развития ООН (ПРООН), $500 тыс. - в бюджет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Смотрите также

СМИ: ущерб, нанесенный Гаити ураганом "Мэттью", составил около $2 млрд
В зоне бедствий от урагана "Мэттью" замечены случаи мародерства
СМИ: свыше 2 млн человек в Гаити пострадали от урагана "Мэттью"

Подписи под документами поставили посол РФ на Кубе Михаил Камынин, представители ПРООН и ЮНИСЕФ на Кубе Мирта Каулард и Мария Мачикадо Теран. На церемонии присутствовали представители МИД и министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы.

Средства выделяются из федерального бюджета РФ на финансирование расходов, связанных с восстановлением жилого фонда и инфраструктуры в восточной кубинской провинции Гуантанамо, наиболее пострадавшей в результате урагана. Кроме того, будут предприняты меры по обеспечению водоснабжения и восстановлению нормальных санитарно- гигиенических условий в домах и объектах социального назначения.

Представители ПРООН и ЮНИСЕФ выразили благодарность России за этот взнос, отметив, что он поможет восстановить около 2 тыс. жилых домов в Гуантанамо.

РФ приходит на помощь Кубе не в первый раз

В беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ на Кубе Михаил Камынин отметил, что Россия не в первый раз помогает Гаване после разрушительных стихийных бедствий. "После урагана "Густав" 2008 года мы на двусторонней основе оказали достаточно значимую помощь: самолеты МЧС доставили на остров столь необходимые стройматериалы, кровельное железо и палатки. То же самое было и после урагана "Сэнди", от которого Куба пострадала в 2012 году", - рассказал дипломат.

По его словам, РФ активно поддерживает Кубу и посредством страновых программ ООН. После "Сэнди" Россия, как и сейчас, перечислила $1 млн в бюджет ПРООН на финансирование программ по восстановлению жилищного фонда провинции Сантьяго-де-Куба и $500 тыс. - в бюджет ЮНИСЕФ для организации мероприятий по обеспечению жителей провинции водой.

Камынин отметил, что опыт, наработанный в Сантьяго-де-Куба, теперь будет использован для оказания помощи в провинции Гуантанамо. "Специалисты из Сантьяго-де-Куба уже выдвинулись в соседнюю провинцию Гуантанамо, чтобы создавать там опорные точки для более быстрого использования этих донорских средств в интересах восстановления нормальной жизни населения", - сообщил российский посол.

Ураган "Мэттью"

Ураган "Мэттью", ставший самым мощным в Атлантике с 2007 года, обрушился на Кубу, Гаити и юго-восточные штаты США в начале октября прошлого года.

Смотрите также
У природы есть плохая погода: ураган "Мэттью" глазами пользователей соцсетей

"Мэттью" привел к значительным разрушениям на востоке Кубы, сильнее всего пострадал город Баракоа. Ураган нанес большой урон сельскому хозяйству и инфраструктуре острова.

Ущерб от "Мэттью" на Кубе составил порядка $2,5 млрд. Разрушены оказались около 39 тыс. домов, но благодаря усилиям властей удалось избежать человеческих жертв. В частности, в преддверии урагана была проведена эвакуация почти 180 тыс. человек.

На Гаити в результате прохождения "Мэттью" погибли свыше 800 человек, в США - 47.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
Куба Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
2
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
3
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
4
СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДР
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама