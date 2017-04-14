В Гаване подписаны соглашения о выделении РФ $1,5 млн на восстановление Кубы после урагана

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ГАВАНА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Церемония подписания соглашений о выделении Россией по линии ООН $1,5 млн на оказание помощи Кубе в ликвидации последствий урагана "Мэттью", обрушившегося на Карибы в октябре прошлого года, состоялась в четверг в посольстве РФ в Гаване.
Один миллион долларов будет перечислен в бюджет Программы развития ООН (ПРООН), $500 тыс. - в бюджет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Подписи под документами поставили посол РФ на Кубе Михаил Камынин, представители ПРООН и ЮНИСЕФ на Кубе Мирта Каулард и Мария Мачикадо Теран. На церемонии присутствовали представители МИД и министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы.
Средства выделяются из федерального бюджета РФ на финансирование расходов, связанных с восстановлением жилого фонда и инфраструктуры в восточной кубинской провинции Гуантанамо, наиболее пострадавшей в результате урагана. Кроме того, будут предприняты меры по обеспечению водоснабжения и восстановлению нормальных санитарно- гигиенических условий в домах и объектах социального назначения.
Представители ПРООН и ЮНИСЕФ выразили благодарность России за этот взнос, отметив, что он поможет восстановить около 2 тыс. жилых домов в Гуантанамо.
В беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ на Кубе Михаил Камынин отметил, что Россия не в первый раз помогает Гаване после разрушительных стихийных бедствий. "После урагана "Густав" 2008 года мы на двусторонней основе оказали достаточно значимую помощь: самолеты МЧС доставили на остров столь необходимые стройматериалы, кровельное железо и палатки. То же самое было и после урагана "Сэнди", от которого Куба пострадала в 2012 году", - рассказал дипломат.
По его словам, РФ активно поддерживает Кубу и посредством страновых программ ООН. После "Сэнди" Россия, как и сейчас, перечислила $1 млн в бюджет ПРООН на финансирование программ по восстановлению жилищного фонда провинции Сантьяго-де-Куба и $500 тыс. - в бюджет ЮНИСЕФ для организации мероприятий по обеспечению жителей провинции водой.
Камынин отметил, что опыт, наработанный в Сантьяго-де-Куба, теперь будет использован для оказания помощи в провинции Гуантанамо. "Специалисты из Сантьяго-де-Куба уже выдвинулись в соседнюю провинцию Гуантанамо, чтобы создавать там опорные точки для более быстрого использования этих донорских средств в интересах восстановления нормальной жизни населения", - сообщил российский посол.
Ураган "Мэттью", ставший самым мощным в Атлантике с 2007 года, обрушился на Кубу, Гаити и юго-восточные штаты США в начале октября прошлого года.
"Мэттью" привел к значительным разрушениям на востоке Кубы, сильнее всего пострадал город Баракоа. Ураган нанес большой урон сельскому хозяйству и инфраструктуре острова.
Ущерб от "Мэттью" на Кубе составил порядка $2,5 млрд. Разрушены оказались около 39 тыс. домов, но благодаря усилиям властей удалось избежать человеческих жертв. В частности, в преддверии урагана была проведена эвакуация почти 180 тыс. человек.
На Гаити в результате прохождения "Мэттью" погибли свыше 800 человек, в США - 47.