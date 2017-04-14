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Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес РФ о кибератаках против Макрона

Политика
14 апреля, 12:35 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 14, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента России отметил, что официальные структуры в Москве "сами постоянно становятся жертвами кибератак"
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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Кремль отверг обвинения штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в кибератаках и инициировании "фейковых" новостей о нем. "Мы категорически не согласны с такими обвинениями, они абсолютно беспочвенны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Официальная Москва ни коим образом не могла и не может быть причастна к каким-либо кибератакам", - добавил он. Песков заметил, что, напротив, официальные структуры в Москве "сами постоянно становятся жертвами кибератак".

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