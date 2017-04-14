Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес РФ о кибератаках против Макрона

Прыгунья на лыжах с трамплина Аввакумова приступит к полноценным тренировкам 17 апреляСпорт 14 апреля, 13:35
Президиум ВФП не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINAСпорт 14 апреля, 13:24
Защита экс-губернатора Челябинской области Юревича подаст жалобу на следствиеНовости Урала 14 апреля, 13:12
Скабелка: в случае ухода Фурха место вратаря ХК "Авангард", скорее всего, займет легионерСпорт 14 апреля, 13:06
Порт Роттердам в I квартале увеличил контейнерооборот на 8,8%Транспорт 14 апреля, 12:57
Защитник клуба НХЛ "Тампа" Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМСпорт 14 апреля, 12:46
Тренер ХК "Авангард" Скабелка желает сохранить в команде Бурдасова и НикитинаСпорт 14 апреля, 12:42
Французский хоккеист Да Коста не сыграет с россиянами в субботуСпорт 14 апреля, 12:39
Россиянин Широбоков хотел бы выступить на майском Кубке Европы по ходьбе в ЧехииСпорт 14 апреля, 12:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Кремль отверг обвинения штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в кибератаках и инициировании "фейковых" новостей о нем. "Мы категорически не согласны с такими обвинениями, они абсолютно беспочвенны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Официальная Москва ни коим образом не могла и не может быть причастна к каким-либо кибератакам", - добавил он. Песков заметил, что, напротив, официальные структуры в Москве "сами постоянно становятся жертвами кибератак".