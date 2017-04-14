БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Лидеры ОДКБ не обсуждали ситуацию, связанную с использованием США сверхбомбы в Афганистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС/Reuters

"Нет, конкретно бомбардировка - нет (не обсуждалась)", - сказал Песков. По его словам, в целом на повестке ОДКБ тема угроз, исходящих из Афганистана, фигурирует постоянно.

В четверг Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в уезде Ачин провинции Нангархар. Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны). Позже Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление афганского правительства сообщило, что в результате этого удара были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков ИГ.