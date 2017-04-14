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Песков не исключил, что лидеры "нормандской четверки" решат пообщаться в скором времени

Политика
14 апреля, 14:51 дата обновления: 14 апреля, 14:55 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, о каком формате контактов может идти речь
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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что лидеры "нормандской четверки" примут решение пообщаться в скором времени. "Мы не исключаем возможности,  что главы государств примут решение в обозримой перспективе или в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде", - сказал представитель Кремля. Он не уточнил, о каком формате контактов может идти речь.

6 апреля в Минске состоялась встреча в нормандском формате на уровне помощников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Стороны обсудили ключевые аспекты имплементации минских договоренностей и условились продолжать интенсивные контакты в рамках нормандского формата с целью согласования дорожной карты по их реализации.

Как заявил ранее Песков, встреча помощников лидеров "нормандской четверки" дала незначительный результат, это вызвано неготовностью Киева выполнять свои обязательства.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
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