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ЦИК РФ соберет новых глав избиркомов на обучающий семинар

Политика
14 апреля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В прошлом году плановая ротация прошла в 55 региональных избиркомах, примерно в каждом третьем избиркоме сменился председатель
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России в конце апреля проведет обучающий семинар для недавно избранных председателей региональных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК со ссылкой на секретаря ведомства Майю Гришину.

Как сообщалось ранее, в 2016 году плановая ротация прошла в 55 региональных избирательных комиссиях, причем примерно в каждом третьем избиркоме сменился председатель.

"Через неделю ЦИК России планирует провести большой семинар для впервые избранных председателей региональных избиркомов, где мы попробуем применить такие формы обучения, которые предусматривают активное вовлечение в образовательный процесс", - цитирует Гришину пресс-служба.

14 апреля в ЦИК завершился стартовавший 10 апреля обучающий семинар для секретарей региональных избиркомов по программе "Избирательное право и избирательный процесс в РФ". Как отмечается в релизе, участники совместно с членами ЦИК и сотрудниками аппарата комиссии обсуждали в группах актуальные вопросы избирательного права: учет избирателей, организацию и проведение региональных выборов, порядок выдвижения кандидатов, составление протоколов, взаимодействие с представителями гражданского общества, аккредитацию СМИ.

"Мы провели учебу для секретарей в новом формате. Сейчас уже можно сказать, что этот опыт оказался успешным, поэтому в ближайшее время будем искать варианты "упаковки" актуальных тем в эти форматы", - сообщила Гришина.

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