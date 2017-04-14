ЦИК РФ соберет новых глав избиркомов на обучающий семинар

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России в конце апреля проведет обучающий семинар для недавно избранных председателей региональных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК со ссылкой на секретаря ведомства Майю Гришину.
Как сообщалось ранее, в 2016 году плановая ротация прошла в 55 региональных избирательных комиссиях, причем примерно в каждом третьем избиркоме сменился председатель.
"Через неделю ЦИК России планирует провести большой семинар для впервые избранных председателей региональных избиркомов, где мы попробуем применить такие формы обучения, которые предусматривают активное вовлечение в образовательный процесс", - цитирует Гришину пресс-служба.
14 апреля в ЦИК завершился стартовавший 10 апреля обучающий семинар для секретарей региональных избиркомов по программе "Избирательное право и избирательный процесс в РФ". Как отмечается в релизе, участники совместно с членами ЦИК и сотрудниками аппарата комиссии обсуждали в группах актуальные вопросы избирательного права: учет избирателей, организацию и проведение региональных выборов, порядок выдвижения кандидатов, составление протоколов, взаимодействие с представителями гражданского общества, аккредитацию СМИ.
"Мы провели учебу для секретарей в новом формате. Сейчас уже можно сказать, что этот опыт оказался успешным, поэтому в ближайшее время будем искать варианты "упаковки" актуальных тем в эти форматы", - сообщила Гришина.