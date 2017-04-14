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Фрадков: в сирийском кризисе важно не допустить провокаций

Политика
14 апреля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Директор РИСИ также отметил важность состоявшейся встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым
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Михаил Фрадков

Михаил Фрадков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Все возможные усилия необходимо прилагать сейчас, чтобы не допустить опасных провокаций в сирийском кризисе. Такое мнение выразил директор Российского института стратегических исследований (РИСИ), бывший глава правительства РФ и экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Михаил Фрадков.

"В сегодняшней напряженной ситуации, когда США уже сделали первую заявку на повышение ставок, необходимы усилия для недопущения опасных и преступных провокаций, - сказал он. - Высока вероятность, что головокружение от осознания могущества третьей силы подтолкнет радикалов на то, чтобы еще больше накалить ситуацию, а сейчас это равносильно тому, чтобы бросить бочку с нефтью в раздуваемый ветрами корыстных интересов жар конфликта".

Фрадков отметил важность состоявшейся встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его мнению, США должны быть как никогда "чувствительны к попыткам авантюристов кровавыми провокациями запустить маховик глобального конфликта, сталкивая между собой США и Россию, от отношений которых многое зависит в современном мире".

"Важно понять, что механизм реагирования на такие провокации в формате международных и объективных расследований обязательно остудит пыл любителей "пощекотать" нервы не только себе, но и всему миру", - подчеркнул он.

Силового решения нет

По мнению ряда экспертов РИСИ, которые провели ситуационный анализ по теме "Сирийский кризис: вызовы и перспективы развития ситуации", только диалог и совместное противостояние террористическим группировкам, таким как "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС), "позволит заложить фундамент не только для прекращения разрушительной войны, но и для постепенного налаживания мирной жизни".

"Узел столкновения и переплетения многочисленных интересов, которым характеризуется театр боевых действий в Сирии, не может быть разрублен каким-либо силовым решением извне, либо заменой отдельных неугодных политических фигур", - считают эксперты РИСИ.

Вместе с тем эксперты предостерегают, что возможно обострение ситуации и выход конфликта к той черте, за которой могут последовать "экспоненциально развивающиеся события, грозящие катастрофическими последствиями не только для региона Ближнего Востока, но для всего мира".

"При наличии альтернативных вариантов развития ситуации на имеющемся конфронтационном фоне негативные сценарии сохраняют свою вероятность", - указывается в аналитическом исследовании РИСИ.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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