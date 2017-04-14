РФ сомневается в объективности выводов Турции по зарину в Идлибе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия сомневается в методологии и объективности выводов специалистов турецкого министерства здравоохранения, заявивших об обнаружении следов зарина в пробах из сирийского Хан-Шейхуна (провинция Идлиб). Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, выступая на внеочередном заседании Исполнительного совета организации 13 апреля. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"Турецкий коллега рапортовал о заключениях медиков его страны, - отметил он. - Мол, провели вскрытие, взяли пробы, установили, вне всякого сомнения, что люди погибли от зарина. А что это за лаборатория, где турецкие специалисты делали анализы, сертифицирована ли она по линии нашей Организации, как отбирались пробы? Какая была последовательность шагов, соответствовало ли все это методологии, утвержденной в ОЗХО?"

Противоречивая расторопность

Дипломат напомнил, что когда российские военные предоставили ОЗХО материалы, свидетельствующие о применении химического оружия в Сирии боевиками, от них потребовали тщательных пояснений относительно данных материалов. "И что же дальше? Три месяца прошло, а эксперты Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) все раздумывают, никак не могут вынести свое суждение по материалам, собранными российскими военными", - напомнил Шульгин.

"А здесь буквально за три дня турецкие медики, видите ли, предъявили свои заключения (какая фантастическая расторопность!), - продолжил он. - Почему мы им должны доверять, как святому Евангелию? Почему молчит техсекретариат?"

Дипломат указал, что даже видеозаписи, которые выдаются за кадры с места событий, опровергают предположения об использовании зарина. "Душераздирающий видеоряд с умирающими детьми не избавляет, однако, от необходимости задуматься над тем, почему волонтеры пресловутых "белых касок", оказывая первую помощь пострадавшим, действуют без индивидуальных средств защиты. А ведь если, как сегодня заявил нам турецкий представитель, действительно был применен зарин - смертельно опасное летучее отравляющее вещество, - то марлевой повязкой здесь никак не обойтись", - пояснил он.

Шульгин выразил сожаление, что "такая по сути дела сырая информация охотно тиражируется и недобросовестно используется рядом делегаций".

Предполагаемая химатака

Инцидент в городе Хан-Шейхунпровинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. 11 апреля министр национального здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил, что эксперты с точностью установили факт применения в Хан-Шейхуне зарина.