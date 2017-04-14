Постпред при ОЗХО: у Сирии не было никакой потребности применять химоружие в Идлибе

ГААГА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Применение химического оружия не помогло бы Сирии в борьбе с вооруженной оппозицией. Такую точку зрения высказал в беседе с ТАСС постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, комментируя итоги состоявшегося в четверг внеочередного заседания Исполнительного совета организации.

"Нужно ли было сирийскому правительству применять химоружие даже теоретически, если бы оно вообще у него было? Помогло бы это как-то с военной точки зрения? - задался вопросом он. - Наверное, нет".

"У сирийской армии достаточно обычных вооружений, армия боеспособна, - подчеркнул дипломат. - Тем более, на лицо тенденция, когда сирийская армия одерживает успехи: освобожден Алеппо, вернули контроль над Пальмирой, военные везде теснят международных террористов. Ничего бы они не добились применением химического оружия, кроме как подставились под гнев международной общественности".

"Нужно ли это было правительству Сирии и президенту Башару Асаду? Наверное, нет. А нужно ли это было противникам Асада? Скорее всего, да", - подчеркнул он.

Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.

В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

11 апреля министр национального здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил, что эксперты с точностью установили факт применения в Хан-Шейхуне зарина.