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Косачев: вопросы к объективности работы групп ОЗХО по Сирии остаются

Политика
15 апреля, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Глава комитета Совфеда по международным делам отметил, что "по идее, не должно быть никаких сомнений в объективности ОЗХО и в корректности используемых методик"
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вопросы относительно объективности и методов работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) при расследовании фактов применения химического оружия в Сирии по-прежнему остаются. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"По идее, не должно быть никаких сомнений в объективности ОЗХО и в корректности используемых методик - это ООН. Пока, увы, вопросы остаются. Например, обе рабочие группы ОЗХО по Сирии возглавляют граждане Великобритании, а почему?" - задается вопросом политик на своей официальной странице в Facebook.

"К тому же пробы изучают где-то на территории Турции. Как, когда и где берутся пробы, и в каких лабораториях исследуются, - скрывается от общественности. На место событий эксперты ехать отказываются", - добавляет Косачев. В связи с этим, считает политик, необходимо размещение на месте предполагаемых химических атак международной команды экспертов, которые бы занимались исследованием проб в условиях полной прозрачности.

"Впрочем, теперь, после того, как были нанесены ракетные удары без объективных результатов исследований, сопротивление любому объективному расследованию будет только возрастать. Ведь любое свидетельство против основной версии о причастности властей Сирии к химической атаке в Идлибе автоматически превращается в обвинительный акт против США. А это уже серьезно. Потому что "не по правилам", - делает вывод Константин Косачев.

Россия на заседании ОЗХО 13 апреля выступила с инициативой создать международную миссию экспертов на основании Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии с привлечением национальных экспертов ряда стран. Как ранее заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия не будет доверять результатам расследования, проведенного только с участием представителей западных стран.

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