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Главы МИД России и Сенегала 17 апреля обсудят борьбу с международным терроризмом

Политика
15 апреля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Также министры обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сфере, укрепление деловых связей в сферах рыболовства, геологоразведки и добычи полезных ископаемых
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Сенегал Манкёр Ндяя встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках предстоящего рабочего визита в Россию. Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"В ходе переговоров 17 апреля С.В.Лавров и М.Ндяй обсудят ключевые проблемы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и Ближнем Востоке, а также борьбу с международным терроризмом", - отмечается в сообщении.

Также министры обсудят сотрудничество стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сфере, укрепление деловых связей в сферах рыболовства, геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

Предполагается, что предстоящий 16-18 апреля визит министра в Москву по приглашению российской стороны поможет раскрытию потенциала двусторонних отношений, традиционно носящих дружественный характер. В МИД напомнили, что в основе конструктивного диалога между странами лежит общий взгляд на ряд политических вопросов, включая формирование многоцентричного мироустройства как безопасной системы международных отношений.

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