Москва подтверждает встречу экспертов РФ, Ирана и Турции по Сирии в Тегеране

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва подтверждает встречу экспертов России, Ирана и Турции по Сирии (астанинский формат) в Тегеране на следующей неделе. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Астанинский формат продолжает функционировать. На следующей неделе в Тегеране пройдет встреча экспертов, они обсудят подготовку к раунду, который состоится 3-4 мая в Астане, - сказал Лавров. - Сигналы, которые мы получаем от вооруженной оппозиции, свидетельствуют о том, что они готовятся к раунду. В этом нас заверяют турецкие коллеги, которые с ними работают".