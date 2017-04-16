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РФ не отстаивает идею сохранения режима Асада, но против свержения режимов извне

Политика
16 апреля, 18:31 дата обновления: 16 апреля, 19:32 UTC+3
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Югославия Ливия и Ирак показали, что это опасный и контрпродуктивный путь, который заканчивается трагическими последствиями
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российская Федерация не отстаивает идею сохранения режима президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада любой ценой, но против свержения режимов извне, заявила в воскресенье журналистам по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию - что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне", - сказала Матвиенко журналистам.

"Это очень опасные прецеденты. И Югославия, и Ливия, и Ирак показали, что это опасный путь и контрпродуктивный, который заканчивается трагическими последствиями", - напомнила она.

"Ну хорошо, уйдет Асад, а что завтра, Сирия, какая она будет, кто придет к власти? Либо страна развалится, либо продолжится еще более ожесточенная война", - предупредила спикер СФ.

"У нас с Саудовской Аравией есть разные подходы, разные взгляды по ряду проблем, но они не носят антагонистического характера и нас больше сближают, чем разъединяют, - констатировала Матвиенко. - И наши разные подходы и видения отдельных проблем не ставят Россию и Саудовскую Аравию по разные стороны баррикад". "Для этого и наш визит, и другие контакты, вы знаете, что президент РФ и король Саудовской Аравии находятся в регулярном контакте", - добавила она.

"Мы изложили свои подходы по борьбе с терроризмом, здесь наши взгляды совпадают - что с международным терроризмом нужно всем вместе бороться, и Саудовская Аравия, так же как и мы, занимает в этом вопросе жесткую и понятную позицию, в том числе и в Сирии, в Ираке, в Ливии", - подтвердила спикер СФ.

Что касается дальнейших шагов по урегулированию ситуацию в Сирии, то представители руководства Саудовской Аравии приветствовали переговорные процессы в Астане и в Женеве, продолжила политик. "Они приветствуют поиск мирных путей решения сирийского кризиса", - сказала спикер Совфеда, подчеркнув, что параллельно с борьбой с терроризмом, "естественно, нужно вести политический процесс". "Мы подчеркнули свою заинтересованность, чтобы в этом участвовали все страны - региональные и внерегиональные игроки, которые имеют интересы в Сирии", - заключила Матвиенко.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Матвиенко, Валентина Ивановна
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