Премьер-министром Татарстана назначен Алексей Песошин

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана утвердил кандидатуру премьер-министра Алексея Песошина, предложенную президентом республики Рустамом Миннихановым, сообщает корреспондент ТАСС.

"Утвердить кандидатуру Алексея Песошина в качестве премьер-министра Республики Татарстан", - сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин после голосования депутатов.

Песошин в 2007-2010 годах занимал пост главы администрации Советского района Казани. С 2010 года по январь 2014 года - руководитель исполкома Казани. С 10 января 2014 года работал в должности первого заместителя премьер-министра Татарстана