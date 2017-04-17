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Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области

Политика
17 апреля, 11:14 дата обновления: 17 апреля, 12:27 UTC+3
Евгений Куйвашев назначен врио главы региона до выборов, которые пройдут в сентябре текущего года
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Владимир Путин и Евгений Куйвашев

Владимир Путин и Евгений Куйвашев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов.

"Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева по собственному желанию, - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля. - Назначить Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области".

Куйвашев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы оправдать его доверие. "Это оценка не только моей работы, но и работы правительства Свердловской области, всех жителей нашего региона. Ведь все, что удалось сделать за последние пять лет, было достигнуто благодаря упорному труду и активной жизненной позиции свердловчан, а нам действительно есть, чем гордиться", - сказал врио губернатора.

По словам Куйвашева, его ключевая задача в ближайшие годы - вывести Свердловскую область в тройку регионов-лидеров. "Рассчитываю, что программа "Пятилетка развития", которая получила одобрение руководства страны и которую мы разрабатываем для качественного рывка региона вперед, найдет отклик среди свердловчан. Уверен, вместе нам удастся сделать родную область еще сильнее, конкурентнее, привлекательнее для жизни", - сказал он.

Срок полномочий Куйвашева истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.

Куйвашев родился в 1971 году в Ханты-Мансийском районе Тюменской области, по образованию - юрист. В 2005 г. был назначен заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, с декабря 2005 г. по июль 2007 г. возглавлял администрацию Тобольска, с 2007 по январь 2011 г. был мэром Тюмени. В 2011 году был назначен полпредом президента РФ в Уральском Федеральном округе, с 14 мая 2012 года стал врио главы Свердловской области, утвержден в должности губернатора 29 мая 2012 года.

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