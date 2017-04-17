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Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля

Политика
17 апреля, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился, что точка зрения телеведущего "обычно близка" к официальной
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мнение телеведущего и замгендиректора ВГТРК Дмитрия Киселева может быть близко к официальной позиции Кремля, но не обязательно тождественно ей. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов некоторые критические высказывания Киселева в программе "Вести недели" по отношению к президенту США Дональду Трампу.

Песков согласился, что позиция Киселева "обычно близка (к официальной) - это, действительно, так, но не каждый раз". "Все-таки во многом это авторское телевидение, это итоговая авторская программа Дмитрия Киселева. Вы знаете, что это именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим международным мировоззрением", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Поэтому это (высказывания Киселева) не нужно отождествлять как-то с официальной позицией, это авторское телевидение", - заключил Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Киселев, Дмитрий Константинович
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