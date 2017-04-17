КС: ЦИК не может снимать с выборов весь список одномандатников партии из-за ошибок в нем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующей Основному закону страны норму, позволяющую Центризбиркому снимать с выборов весь список одномандатников партии из-за ошибок в нем. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте КС.

Нормы оспаривали адвокат Игорь Трунов и политик Михаил Юревич, на сентябрьских выборах в Госдуму баллотировавшиеся в списке Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В нем оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. После этого ЦИК снял с выборов весь список партии.

"Признать (нормы - прим. ТАСС) Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" не соответствующими Конституции Российской Федерации …, в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования содержащиеся в них положения позволяют Центральной избирательной комиссии Российской Федерации отказывать в заверении списка кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным округам, если представленные для заверения этого списка документы содержат сведения о выдвижении в некоторых одномандатных избирательных округах более одного кандидата", - сказано в постановлении.

Это распространяется на те случаи, когда решения о выдвижении кандидатов по другим одномандатным избирательным округам приняты политической партией в рамках установленных правил и позволяют определить поименный состав кандидатов и их распределение по соответствующим одномандатным избирательным округам, говорится в постановлении.

Суд постановил, что законодатель должен внести в существующие нормы соответствующие изменения, а заявители вправе через суд требовать компенсацию. В то же время, отметил КС, решение не затрагивает результаты выборов в Государственную Думу седьмого созыва и не может служить основанием для их пересмотра.