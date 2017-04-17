Эксперт: запрет Европы на агитацию за реформу конституции Турции сыграл на руку Эрдогану

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Запрет в странах Европы на проведение митингов и агитацию перед референдумом о поправках в турецкую конституцию только способствовал победе сторонников действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам плебисцита. Такое мнение высказал директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник НИ ИМЭМО им. Е.М.Примакова Виктор Надеин- Раевский на круглом-столе, посвященном результатам конституционного референдума в Турции.

"Европа сыграла большую роль в распространении идеи нового государственного устройства в Турции, - убежден эксперт. - Именно в тех странах, где запретили митинги с турецкой диаспорой, был самый самый высокий процент голосов за конституционную реформу. В частности, в Нидерладах, где разразился самый большой скандал, 70% проживающих там турок высказались в пользу президентской республики".

Нидерланды ранее выступили против турецкой агитации в стране. Так, 11 марта самолету главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу не дали разрешения на посадку в Роттердаме. На следующий день голландские власти перекрыли дорогу к резиденции генконсульства Турции в Роттердаме министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сая Кайе.

На референдуме победили сторонники внесения в конституцию изменений, предусматривающих переход от парламентской к президентской форме правления. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.