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Цеха, "Запорожцы" и понтоны: где живут, на чем ездят и сколько зарабатывают депутаты

Политика
17 апреля, 20:47 UTC+3
ТАСС анализируют декларации о доходах российских парламентариев
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Зал заседаний Государственной думы РФ

Зал заседаний Государственной думы РФ

© Станислав Красильников/ТАСС

Депутаты какой фракции Государственной думы получили самый низкий и самый высокий доход среди коллег в 2016 году? Какая самая популярная страна для покупки зарубежной недвижимости? Какая самая популярная марка автомобилей депутатов Госдумы? ТАСС предлагает вам подборку фактов о доходах российских парламентариев. 

Супруги и дети

Согласно российскому законодательству, депутаты обязаны декларировать доходы своих супругов и несовершеннолетних детей. 

Недвижимое имущество

Кроме обычных квартир, домов и коттеджей, ряд депутатов имеют в собственности необычные объекты. Например, Александр Поляков (ЕР) владеет артезианской скважиной и цехом для сборки сельхозмашин. Литейный и металлический цех принадлежат Алексею Хохлову (ЕР). У Алексея Чепы (СР) в собственность оформлены три машиноместа — но нет ни одного автомобиля. Юшаа Газгирев — собственник дома торжеств, а Игорь Сапко (оба — ЕР) — досугового центра. Еще одна необычная недвижимость принадлежит Александру Ильтякову (ЕР) — он владеет храмом. 

Транспортные средства

Среди российских парламентариев есть два владельца вертолетов — это члены "Единой России" Григорий Аникеев и Александр Некрасов. Водных транспортных средств, а также вездеходов, снегоходов, мотоциклов и специализированных автомобилей у депутатов намного больше.

Что касается обычных автомобилей, то они есть в собственности практически каждой депутатской семьи. Среди них встречаются и достаточно редкие машины. Например, Александр Жуков (ЕР) владеет индийской малолитражкой Hindustan Ambassador Grand. У члена той же партии Евгения Серпера редчайший немецкий Wanderer (эти автомобили перестали производить в 1941 году). Не забыты и отечественные раритеты: у Александра Петрова и Натальи Саниной в собственности ЗАЗ-986 (известный как "ушастый" "Запорожец"). Оба они члены "Единой России".
Наконец, Дмитрий Свищев сообщил, что имеет в собственности самодельный автомобиль. 

Сергей Круглов

 

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Декларация о доходах за 2016 год
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