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КС решит, можно ли выдворить лицо без гражданства, если его не принимает ни одна страна

Политика
18 апреля, 0:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Поводом к рассмотрению дела стала жалоба лица без гражданства Ноэ Мсхиладзе. Проживающий в Санкт-Петербурге уроженец Грузии был неоднократно судим за совершение преступлений
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит во вторник дело о проверке положений Кодекса об административных правонарушениях, которые не позволяют оспорить в суде решение о выдворении из РФ на основании того, что ни одна страна мира не готова принять гражданина, что делает выдворение фактически невозможным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Восемнадцатого апреля 2017 года, во вторник, в 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба лица без гражданства Ноэ Мсхиладзе. Проживающий в Санкт-Петербурге уроженец Грузии Ноэ Мсхиладзе был неоднократно судим за совершение преступлений. В 2014 году российские власти приняли решения о нежелательности его пребывания в России и депортации из страны. Он был помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Но грузинская сторона отказалась принимать соотечественника, так как Мсхиладзе не имеет гражданства Грузии.

В августе 2015 года он был освобожден из специального учреждения. В декабре 2015 года заявитель был привлечен к ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ. Ему назначены административный штраф и выдворение за пределы России. Мсхиладзе помещен в центр содержания иностранных граждан управления ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там он содержится до сих пор, так как ни Грузия, ни какая-либо другая страна не изъявили готовности принять его. "Все попытки добиться прекращения исполнения постановления о выдворении Мсхиладзе и его освобождения из специального учреждения, инициированные как самим заявителем, так и должностными лицами ФССП России, были отвергнуты судами. В своих решениях они ссылались на то, что оспоренные законоположения, устанавливая двухлетний срок давности исполнения любого административного наказания, не предусматривают пересмотра решения об административном выдворении и прекращения его исполнения из- за отсутствия фактической возможности такого выдворения конкретного лица", - отмечает пресс-служба.

Мсхиладзе обратился в КС, так как, по его мнению, оспариваемые нормы не позволяют "судам до истечения двухлетнего срока давности исполнения постановления об административном выдворении разрешить по существу вопрос о законности содержания лица в специальном учреждении, о наличии реальной возможности его фактического выдворения и об освобождении из специального учреждения при отсутствии указанной возможности".

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