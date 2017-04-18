Доходы семьи губернатора Курской области за 2016 год снизились более чем на 700 тыс. руб.

КУРСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Совокупный доход семьи губернатора Курской области Александра Михайлова в 2016 году снизился более чем на 700 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом. Соответствующая информация опубликована на официальном портале региона.

"За период с 1 января по 31 декабря 2016 года доход Михайлова составил почти 2 млн 830 тыс. рублей. В 2015 году глава области заработал 3 млн 450 тыс. рублей, в том числе это доход от продажи транспортного средства", - говорится в сообщении.

Михайлов не владеет объектами недвижимости, однако в его пользовании находится жилой дом с хозяйственными строениями площадью 529,7 кв. м. У главы региона и прошлом году не было в собственности жилья. Сейчас в собственности Михайлова находится только автомобиль Toyota.

Доход супруги губернатора Валентины Михайловой за минувший год составил около 417 тыс. рублей. Согласно декларации о доходах за 2015 год, супруга главы области заработала более 520 тыс. рублей. При этом в ее индивидуальной собственности находятся три земельных участка, самый большой из них - площадью 65,7 кв. м - предназначен для сельхозназначения. Два остальных участка предназначены для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Помимо этого жена губернатора владеет дачей площадью 180,7 кв. м, квартирой на 79,1 кв. м, а также имеет в собственности долю в 599 кв. м в гараже-боксе общей площадью 2228,9 кв. м. Этим же имуществом Михайлова владела и в 2015 году.

Пост губернатора Курской области Михайлов занимает с 2000 года.