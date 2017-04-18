РФ рассчитывает, что слова Киева по "Минску" перестанут расходиться с делом

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что слова Киева по вопросу реализации минских договоренностей перестанут расходиться с действиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

"Очевидно, что единственный путь достижения устойчивого урегулирования - полное и последовательное выполнение Минских договоренностей, - сказал министр. - Это было в очередной раз подтверждено вчера во время телефонного разговора лидеров стран "нормандского формата" - России, Германии, Франции и Украины".

"Важно, чтобы слова наших украинских соседей перестали расходиться с делом", - подчеркнул Лавров.