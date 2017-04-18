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Песков не уточнил, поздравит ли Путин Эрдогана с проведенным референдумом в Турции

Политика
18 апреля, 14:29 UTC+3 НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль относится к состоявшемуся референдуму "как к исключительно внутреннему делу Турецкой Республики"
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НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, планирует ли Владимир Путин поздравить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой его сторонников на референдуме.

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"Если состоятся телефонные контакты президента РФ с президентом Эрдоганом, мы сообщим вам", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер последовать примеру президента США Дональда Трампа и поздравить президента Турции с победой.

Что касается позиции Кремля в отношении итогов прошедшего голосования, то Песков напомнил, что Кремль "относится к этому референдуму как к исключительно внутреннему делу Турецкой Республики". "Мы считаем, что надо с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа", - заключил он.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. Изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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Конституционный референдум в Турции
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Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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