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Лидеры фракций Думы внесли законопроект об отзыве гражданства РФ у осужденных за терроризм

Политика
18 апреля, 20:04 UTC+3
Документ размещен в думской электронной базе данных
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Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Лидеры всех четырех думских фракций - Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет отменять решения о предоставлении гражданства РФ лицам, осужденным за терроризм. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 закона "О гражданстве", согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера", - говорится в пояснительной записке.

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