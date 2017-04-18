Лидеры фракций Думы внесли законопроект об отзыве гражданства РФ у осужденных за терроризм

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Лидеры всех четырех думских фракций - Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет отменять решения о предоставлении гражданства РФ лицам, осужденным за терроризм. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 закона "О гражданстве", согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера", - говорится в пояснительной записке.