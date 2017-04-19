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РФ доставила в сирийский Тартус 10 тыс. тонн гуманитарной помощи

Политика
19 апреля, 8:12 UTC+3 ТАРТУС /Сирия/ 19, апреля. /ТАСС
Грузы были доставлены на суднах "Спарта-1" и "Спарта-2"
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ТАРТУС /Сирия/, 19 апреля. /ТАСС/. Партия гуманитарных грузов в 10 тыс. тонн прибыла из России в сирийский порт Тартус, они предназначены в первую очередь для деревень, освобожденных от боевиков, а также лагерей беженцев.

"Это самая большая партия гуманитарных грузов, прибывших в Сирию морским путем. В основном это продукты питания - мука, сахар, консервы. При этом консервы поставляются с учетом традиций населения - это говядина, рыба", - рассказал журналистам военный комендант порта Тартус Александр Яковлев.

Грузы были доставлены на двух больших морских транспортных суднах "Спарта-1" и "Спарта-2". Для ускорения разгрузки судов были задействованы российские военные.

"Наши военнослужащие всегда принимают посильное участие в любой помощи нуждающейся стране, в том числе в погрузо-разгрузочной работе, на кораблях, в местах выдачи гуманитарной помощи населению. Конечно, это ускоряет процесс работы, потому что чем быстрее мы разгрузим контейнер, тем быстрее он уйдет за новой партией помощи", - рассказал Яковлев.

Он отметил, что гуманитарная помощь прибывает в Тартус "высоким темпом".

Мэр Тартуса Хайдар Мурхеж заявил журналистам, что доставленная помощь будет "оперативно отправлена в самые нуждающиеся районы - в лагеря беженцев и те села, которые были недавно освобождены от террористов".

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