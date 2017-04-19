Медведев: США ведут борьбу не с террористами, а с политической властью в Сирии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что США ведут борьбу не с террористами, а с политической властью в Сирии. Об этом он заявил в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов в рамках отчета правительства перед парламентом.

"Наши американские партнеры, особенно в период предвыборной кампании активно призывали совместно бороться с так называемым исламским государством, говорили о том, что не важно, какой политический режим будет в Сирии, важно противостоять террористам. И что мы видим? Первое действие, которое осуществила американская администрация на сирийском направлении, это удар по правительственным войскам. То есть, борьба развернута не с террористами, а с политической властью Сирии", - сказал Медведев.

Премьер добавил, что Россия не может "повлиять на позицию наших партнеров, которые пытаются консолидировать внутри НАТО различные политические силы". "Но очевидно, что дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства, его фрагментации, и, как минимум, частичной победе террористов, а это категорически не соответствует нашим планам. Наше правительство и Министерство иностранных дел работу на этом направлении продолжат", - подчеркнул глава кабмина.

По словам Медведева, с точки зрения международного права, то, что было сделано американцами, является "актом военной агрессии", в то время как участие России в урегулировании ситуации в Сирии производится "на основании легального приглашения действующего правительства Сирии". "А американцы применили силу без санкции ООН, в нарушение норм международного права. И это акт военной агрессии. Мы не знаем, что будет дальше, но совершенно точно от этого акта агрессии выиграло ИГИЛ, потому что в этом случае по сути этими решениями им развязали руки", - указал глава правительства.

"Хорошо продуманная провокация"

Медведев назвал ситуацию, связанную с химическим инцидентом в сирийской провинции Идлиб, "хорошо продуманной провокацией", которая принесла плоды администрации США.

"То, что произошло в провинции Идлиб, это большая и хорошо продуманная провокация, которая принесла свои плоды, в том числе наверное, и американской администрации", - сказал Медведев. Он добавил, что объективные обстоятельства химического инцидента в Идлибе, "что там на самом деле было, склад ли химического оружия, или вообще все это было придумано и инспирировано", должна выяснить компетентная комиссия.

"Наша задача сделать все, чтобы эта комиссия провела расследование, а не вешать сразу ярлыки на правительство (САР Башара) Асада, делать какие-то выводы, создавать основу для дальнейших агрессивных действий, а провести максимально тщательное расследование", - добавил глава правительства РФ.

В целом, по его словам, президент РФ Владимир Путин исчерпывающим образом сформулировал позицию России в отношении ударов США по Сирии. "Наша позиция была исчерпывающим образом сформулирована президентом страны, именно он отвечает за внешнюю политику государства", - сказал Медведев.

Говоря о своем видении ситуации, премьер отметил, что "все, что произошло в последнее время в Сирии, включая военную атаку США, не идет на пользу урегулирования ситуации".