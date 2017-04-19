Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова считает пропагандой публикации NYT о РФ, получившие Пулитцеровскую премию

Политика
19 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Официальный представитель МИД РФ отметила, что вручение премии NYT заставляет задуматься о том, какую роль играют центральные СМИ США в кампании пропаганды против России
Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандой публикации New York Times (NYT) о России, получившие Пулитцеровскую премию в области международной журналистики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также
The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Владимире Путине

"Не могу не поздравить наших коллег из московского представительства газеты New York Times, - сказала она. - Произошло знаменательное событие - они получили Пулитцеровскую премию за 2016 года за серию материалов о нашей стране. Основный вывод - за это теперь дают премии - между послесталинской и современной Россией разницы нет, 62 года - это сплошная драма".

Захарова добавила, что вручение Пулитцеровской премии NYT заставляет задуматься о том, какую роль играют центральные СМИ США в кампании пропаганды против России. "Настоящие участники пропаганды, настоящие пропагандисты", - отметила она.

Пулитцеровская премия в области международной журналистики премия была присуждена 10 апреля газете New York Times за публикации о зарубежной политике России. Его авторы критически оценили методы, якобы применяемые российскими властями для достижения своих целей на мировой арене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
2
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
3
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"
7
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
Темы дня
Загрузка...
Реклама