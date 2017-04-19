Захарова считает пропагандой публикации NYT о РФ, получившие Пулитцеровскую премию

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандой публикации New York Times (NYT) о России, получившие Пулитцеровскую премию в области международной журналистики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не могу не поздравить наших коллег из московского представительства газеты New York Times, - сказала она. - Произошло знаменательное событие - они получили Пулитцеровскую премию за 2016 года за серию материалов о нашей стране. Основный вывод - за это теперь дают премии - между послесталинской и современной Россией разницы нет, 62 года - это сплошная драма".
Захарова добавила, что вручение Пулитцеровской премии NYT заставляет задуматься о том, какую роль играют центральные СМИ США в кампании пропаганды против России. "Настоящие участники пропаганды, настоящие пропагандисты", - отметила она.
Пулитцеровская премия в области международной журналистики премия была присуждена 10 апреля газете New York Times за публикации о зарубежной политике России. Его авторы критически оценили методы, якобы применяемые российскими властями для достижения своих целей на мировой арене.