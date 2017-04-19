Россия предостерегает от силового сценария на Корейском полуострове

Юлия Самойлова не выступит на концерте в храме Христа СпасителяКультура 19 апреля, 15:53
Минсвязи РФ: более 60 тысяч заявок поступило на получение паспорта болельщикаСпорт 19 апреля, 15:48
Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала PeopleКультура 19 апреля, 15:31
Росатом: лицензия на строительство АЭС "Пакш" в Венгрии может быть выдана до конца годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 15:28
Генпрокуратуру просят проверить законность передачи РПЦ соборов в ПетербургеОбщество 19 апреля, 14:58
Средний чек за поездку на такси в Москве за последний год снизился на 10%Москва 19 апреля, 14:54
Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"Политика 19 апреля, 14:52
Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдониюСпорт 19 апреля, 14:47
СМИ: футболист сборной России Смолов согласился перейти в "Фенербахче"Спорт 19 апреля, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Развитие ситуации вокруг Корейского полуострова грозит обернуться весьма драматическими последствиями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сколько мы видели ситуаций в мире, которые развивались по силовому, непродуманному сценарию, - отметила она. - Покажите, где этот сценарий закончился каким-то хэппи-эндом. Таких примеров нет. Создавать еще один пылающий очаг, тем более, когда речь идет о ядерном оружии, - это, конечно, действительно очень драматическая перспектива".
По ее словам, взаимный обмен угрозами между США и КНДР выглядит как "словесная перепалка массового поражения", тогда как проблема "имеет решение в соответствующем переговорном русле, имеет свою международно-правовую базу, историю и опыт". "К сожалению, у американских коллег есть плохая черта - они сначала что-то делают, а потом начинают изучать вопрос, - заметила Захарова. - Так было с Украиной, Сирией и во многих других случаях. Хочется, чтобы по данному сюжету ситуация разворачивалась по кардинально иному сценарию - сначала изучение вопроса, потом выбор стратегии, а затем заявления и действия".
"Мы привержены всему тому объему международно-правовых документов, которые дают оценку ситуации в регионе, в том числе (ракетным - прим. ТАСС) пускам, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Поэтому еще раз говорим, что к ситуации нужно подходить комплексно, исходя из того опыта, который накоплен, и той правовой базы, которая уже имеется".