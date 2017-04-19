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Россия предостерегает от силового сценария на Корейском полуострове

Политика
19 апреля, 15:27 UTC+3 МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Взаимный обмен угрозами между США и КНДР выглядит как "словесная перепалка массового поражения", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Развитие ситуации вокруг Корейского полуострова грозит обернуться весьма драматическими последствиями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сколько мы видели ситуаций в мире, которые развивались по силовому, непродуманному сценарию, - отметила она. - Покажите, где этот сценарий закончился каким-то хэппи-эндом. Таких примеров нет. Создавать еще один пылающий очаг, тем более, когда речь идет о ядерном оружии, - это, конечно, действительно очень драматическая перспектива".

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По ее словам, взаимный обмен угрозами между США и КНДР выглядит как "словесная перепалка массового поражения", тогда как проблема "имеет решение в соответствующем переговорном русле, имеет свою международно-правовую базу, историю и опыт". "К сожалению, у американских коллег есть плохая черта - они сначала что-то делают, а потом начинают изучать вопрос, - заметила Захарова. - Так было с Украиной, Сирией и во многих других случаях. Хочется, чтобы по данному сюжету ситуация разворачивалась по кардинально иному сценарию - сначала изучение вопроса, потом выбор стратегии, а затем заявления и действия".

"Мы привержены всему тому объему международно-правовых документов, которые дают оценку ситуации в регионе, в том числе (ракетным - прим. ТАСС) пускам, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Поэтому еще раз говорим, что к ситуации нужно подходить комплексно, исходя из того опыта, который накоплен, и той правовой базы, которая уже имеется".

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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