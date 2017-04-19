Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минстроя не согласен, что законопроект о сносе пятиэтажек противоречит Конституции

Политика
19 апреля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Михаил Мень также отметил, что перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении законопроект будет доработан
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя Михаил Мень не согласен, что законопроект о сносе пятиэтажек в Москве противоречит конституционным нормам. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, это нужно разобраться. Я не могу дать быструю оценку, но тем, кто так комментирует, нужно все же более внимательно посмотреть на ситуацию. Давайте пока спешить не будем, проанализируем, и будем дорабатывать законопроект ко второму чтению", - сказал министр.

Как сообщала газета "Ведомости", Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательный отзыв на законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, отметив, что он не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда, и, кроме того, нарушает конституционное право частной собственности.

По словам Меня, ведомство изучает отзыв Совета на документ, перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении он будет доработан. "Постараемся максимально те разумные замечания, которые есть, учесть между первым и вторым чтением", - резюмировал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос "хрущевок" в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама