Глава Минстроя не согласен, что законопроект о сносе пятиэтажек противоречит Конституции

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя Михаил Мень не согласен, что законопроект о сносе пятиэтажек в Москве противоречит конституционным нормам. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, это нужно разобраться. Я не могу дать быструю оценку, но тем, кто так комментирует, нужно все же более внимательно посмотреть на ситуацию. Давайте пока спешить не будем, проанализируем, и будем дорабатывать законопроект ко второму чтению", - сказал министр.

Как сообщала газета "Ведомости", Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательный отзыв на законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, отметив, что он не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда, и, кроме того, нарушает конституционное право частной собственности.

По словам Меня, ведомство изучает отзыв Совета на документ, перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении он будет доработан. "Постараемся максимально те разумные замечания, которые есть, учесть между первым и вторым чтением", - резюмировал он.