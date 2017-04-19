Глава Минстроя не согласен, что законопроект о сносе пятиэтажек противоречит Конституции

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя Михаил Мень не согласен, что законопроект о сносе пятиэтажек в Москве противоречит конституционным нормам. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС.
"Нет, это нужно разобраться. Я не могу дать быструю оценку, но тем, кто так комментирует, нужно все же более внимательно посмотреть на ситуацию. Давайте пока спешить не будем, проанализируем, и будем дорабатывать законопроект ко второму чтению", - сказал министр.
Как сообщала газета "Ведомости", Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательный отзыв на законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, отметив, что он не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда, и, кроме того, нарушает конституционное право частной собственности.
По словам Меня, ведомство изучает отзыв Совета на документ, перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении он будет доработан. "Постараемся максимально те разумные замечания, которые есть, учесть между первым и вторым чтением", - резюмировал он.