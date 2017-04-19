Сергей Лавров станет героем майского номера Esquire

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров станет героем майского номера журнала Esquire, который поступит в продажу 24 апреля. Информация об этом опубликована в Facebook на страницах официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, а также самого издания.
Журналист Esquire поблагодарил представителей министерства за возможность поработать два месяца в МИД в качестве так называемого практиканта и понаблюдать со стороны за жизнью дипломатов.
В отрывке, приведенном на странице Esquire в социальной сети, приводятся рассказы о поездках Лаврова с журналистским пулом, а также его высказывания. В частности, на вопрос, как Лаврову удается при таком плотном рабочем графике безупречно выглядеть, министр ответил: "Если честно, это гены. Спасибо папе с мамой. Ну и так, по мелочи: каждое утро растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, - футбол".