Сергей Лавров станет героем майского номера Esquire

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров станет героем майского номера журнала Esquire, который поступит в продажу 24 апреля. Информация об этом опубликована в Facebook на страницах официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, а также самого издания.

Журналист Esquire поблагодарил представителей министерства за возможность поработать два месяца в МИД в качестве так называемого практиканта и понаблюдать со стороны за жизнью дипломатов.

В отрывке, приведенном на странице Esquire в социальной сети, приводятся рассказы о поездках Лаврова с журналистским пулом, а также его высказывания. В частности, на вопрос, как Лаврову удается при таком плотном рабочем графике безупречно выглядеть, министр ответил: "Если честно, это гены. Спасибо папе с мамой. Ну и так, по мелочи: каждое утро растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, - футбол".