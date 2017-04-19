КПРФ обжалует в ВС запрет на проведение встреч с избирателями в Москве без согласования

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ подали апелляционную жалобу в Верховный суд (ВС) России на запрет проведения встреч с избирателями без согласования с властями города. Об этом сообщила пресс-служба фракции коммунистов в столичном парламенте.

В марте Московский городской суд признал законным решение Мосгордумы, обязывающее депутатов согласовывать встречи с избирателями как массовые мероприятия. Уведомление должно подаваться в органы исполнительной власти в письменной форме не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней. При этом депутаты Мосгордумы могут встречаться и обсуждать проблемы с жителями без разрешения властей в форме одиночного пикета или собрания в специально предусмотренном месте.

"Считаем указанное решение Московского городского суда необоснованным и незаконным вследствие неправильного определения обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильного применения норм материального права", - говорится в тексте жалобы, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Столичные коммунисты отмечают, что новые нормы передают функции по регулированию их деятельности в полномочия исполнительной власти.

Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков заявил, что судья Мосгорсуда, вынесшая решение, проигнорировала "явное противоречие городских и федеральных норм законодательства". "Наши доводы о том, что полномочия депутатов неправомерно сокращаются для того, чтобы запретить проведение встреч, ее тоже не убедили. Надеемся, что вопрос по существу будет рассмотрен вышестоящей инстанцией", - цитирует пресс-служба слова Клычкова.