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КПРФ обжалует в ВС запрет на проведение встреч с избирателями в Москве без согласования

Политика
19 апреля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В КПРФ отметили, что решение о запрете проведения встреч с избирателями содержит "явное противоречие городских и федеральных норм законодательства"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ подали апелляционную жалобу в Верховный суд (ВС) России на запрет проведения встреч с избирателями без согласования с властями города. Об этом сообщила пресс-служба фракции коммунистов в столичном парламенте.

В марте Московский городской суд признал законным решение Мосгордумы, обязывающее депутатов согласовывать встречи с избирателями как массовые мероприятия. Уведомление должно подаваться в органы исполнительной власти в письменной форме не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней. При этом депутаты Мосгордумы могут встречаться и обсуждать проблемы с жителями без разрешения властей в форме одиночного пикета или собрания в специально предусмотренном месте.

"Считаем указанное решение Московского городского суда необоснованным и незаконным вследствие неправильного определения обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильного применения норм материального права", - говорится в тексте жалобы, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Столичные коммунисты отмечают, что новые нормы передают функции по регулированию их деятельности в полномочия исполнительной власти.

Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков заявил, что судья Мосгорсуда, вынесшая решение, проигнорировала "явное противоречие городских и федеральных норм законодательства". "Наши доводы о том, что полномочия депутатов неправомерно сокращаются для того, чтобы запретить проведение встреч, ее тоже не убедили. Надеемся, что вопрос по существу будет рассмотрен вышестоящей инстанцией", - цитирует пресс-служба слова Клычкова.

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