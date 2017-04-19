Сотрудник "Сколково" назначен и. о. постпреда главы Удмуртии при президенте РФ

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ИЖЕВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Михаил Хомич, занимавший должность руководителя Ассоциации менторов московской школы управления "Сколково", назначен исполняющим обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте РФ. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Сегодня врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов назначил Михаила Хомича на должность и. о. постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России - заместителя председателя правительства Удмуртии", - отметили в пресс-службе.
Хомич ранее занимал должность руководителя Ассоциации менторов московской школы управления "Сколково" и был директором по развитию бизнес-инкубатора МГУ имени М. В. Ломоносова. Он входит в высший совет партии "Единая Россия" и является членом ее предпринимательской платформы.
Как отметил Бречалов, первой задачей для Хомича станет организация участия представительства в Красноярском экономическом форуме (20-22 апреля).
"Ключевым направлением в работе представительства станет привлечение инвестиций и продвижение региона на федеральном уровне. В ближайшее время работа представительства будет переформатирована, - отметил Бречалов. - У Михаила Хомича есть достаточный опыт и знания, чтобы слоган "Инвестируй в Удмуртию" стал реальностью, а не формальным пунктом в концепции социально- экономического развития нашей республики".
Официальное представление Хомича пройдет 24 апреля на заседании правительства Удмуртской Республики.