"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе кабмина

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил в Госдуме результаты работы правительства за минувший год и ответил на появившиеся у депутатов вопросы. Особенность нынешнего отчета кабмина в том, что он является первым докладом перед Государственной думой VII созыва и последним перед выборами президента РФ в марте 2018 года. И, хотя традиционно председатель правительства говорил больше о социальной сфере и экономике, политические темы на Охотном ряду тоже были затронуты.

Запрос на стабильность и развитие

На важность предстоящего электорального периода указал сам Медведев в начале своего выступления. Поблагодарив депутатов и прежнего, и нового созывов за совместную работу, премьер-министр выразил уверенность, что запрос общества на стабильность и развитие сохранится во время президентской кампании. "Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной", — прогнозирует Медведев. "Но мы с вами никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем", — заявил он, отметив, что, если тратить силы на популизм, спекуляции и на пустые конфликты, то "от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия". Объединяя таким образом словом "мы" и правительство, и парламент, Медведев подчеркнул, что "наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели, а цель у нас общая — развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь".

Не обошлось без политики и в вопросах депутатов, один из которых — коммунист Николай Коломейцев — упомянул среди прочего о нападках на премьера со стороны оппозиционера Алексея Навального. Медведев в ответ заметил, что уже высказывался по этой теме и готов повторить: "Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться". На этот вопрос депутата от КПРФ отреагировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Один раз уже страна от этого пострадала, и в первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать", — призвал председатель нижней палаты парламента.

Ситуация в экономике

В основном выступление премьера в Госдуме, продолжавшееся, считая ответы на вопросы депутатов, около 3,5 часа, было посвящено наиболее острым экономическим и социальным проблемам.

В своем докладе премьер констатировал, что, несмотря на сохраняющийся режим жесткой экономии ресурсов, властям удалось не только отвечать на кризисные явления в экономике, но и создавать новые точки роста, по-новому осознать возможности страны.

Экономика РФ развивается, хотя ей предсказывали катастрофу, заметил Медведев, указав на улучшение прогнозов со стороны крупнейших рейтинговых агентств, продвижение России в рейтингах Глобальной конкурентоспособности, Doing Business, Глобальном инвестиционном индексе и других. Глава кабмина подчеркнул, что экономика перешла к росту на 0,3% в четвертом квартале прошлого года, и выразил уверенность, что Резервный фонд, вопреки некоторым прогнозам, не будет исчерпан в этом году — напротив, есть дополнительные источники для его наполнения.

Конкретные предложения

Медведев, отвечая на вопросы депутатов, озвучил и конкретные предложения по развитию экономики. "Мы предлагаем рассмотреть опрос о введении общей инвестиционной льготы, имея в виду понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложения в основной капитал предприятия. А именно — на реконструкцию, на модернизацию производства, на оснащение его высокотехнологичным оборудованием", — сказал Медведев. Он отметил, что такая мера будет носить системный характер.

По мнению премьера, инвестиционная льгота предприятиям сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности в виде понижения налога на прибыль до 5% может быть реализована за счет федеральной части налога на прибыль.

Кроме того, для развития экономики Медведев считает необходимым увеличение доли малого бизнеса в России. Так, по его мнению, доля малых предприятий в российской экономике должна вырасти более чем вдвое — до 50%.

"Малые предприятия в настоящий момент создают приблизительно 20% экономики в нашей стране, чуть меньше даже. А сколько нужно? Мы все время задаем себе этот вопрос. Но и ответ на него есть: как в других развитых экономиках — не менее 50%", — сказал он, подчеркнув, что "это является главной целью, и, конечно, ради этого нужно изыскивать разные новые инструменты".

Медведев считает, что правительство должно мониторить ситуацию с малым бизнесом и внедрять различные механизмы государственной поддержки. Он напомнил, что за последнее время было внедрено несколько действенных методов поддержки малого предпринимательства. В качестве примера он привел программу льготного кредитования малого бизнеса "6,5%", сохранение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также ввод в экономику самозанятых.

"Если мы продолжим работу в этом направлении, будем расширять набор инструментов поддержки, то, думаю, ситуация будет меняться", — заключил председатель правительства.

Строительство школ

Премьер-министр также сделал несколько заявлений, касающихся здравоохранения и образования. Так, по его словам, механизм перечисления федеральных субсидий на строительство школ может быть более гибким: если объект крупный, средства, при строгом контроле их расходования, могут выделяться не на один год, как это происходит сейчас, а на два-три года.

Премьер-министр также добавил, что в этом году будет создано не менее 170 тыс. школьных мест. В прошлом году было создано почти столько же, что Медведев назвал "хорошим результатом". "Появятся дополнительные деньги — постараемся эти деньги нацелить и на школьное строительство. Есть сейчас запрос от Министерства образования на то, чтоб выделить дополнительные 10 млрд для того, чтобы создать дополнительно 18 тыс. ученических мест", — сообщил Медведев.

Поддержка рождаемости

Глава кабинета министров подчеркнул, что, хотя российская система поддержки рождаемости является одной из лучших в мире, она требует поиска новых механизмов. Медведев считает, что нужно не только подумать о продлении программы материнского капитала, которая сегодня распространяется на второго и последующих детей в семье, но и разработать "новый финансовый инструмент" для стимулирования рождения первенцев.

"Коэффициент (рождаемости) у нас сейчас 1,75-1,8. Это недостаточно. Надо стимулировать, чтобы коэффициент был 2", — сказал премьер.

Медведев напомнил, что в развитых странах сложно стимулировать рождение детей. "Чем более развитой является страна, тем более сложно стимулировать такого рода процессы, потому что женщины задумываются о карьере. Но, тем не менее, стимулировать это можно", — подчеркнул он.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет, по 2023 год.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

Премьер-министр не исключил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров будет возвращена. "Проблема существует, тему эту мы не закрываем, мы вернемся к обсуждению этого вопроса и в ближайшее время сформулируем позицию о том, каким образом поступать дальше, потому что применительно к работающим пенсионерам есть разные предложения", — сказал Медведев, отвечая на вопросы депутатов.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили с 2016 года. По данным ПФР, в 2017 году работающих пенсионеров в России насчитывается около 9,6 млн человек.

Оптимизация здравоохранения

Медведев настаивает на ответственности регионов при проведении оптимизации в системе здравоохранения. По его мнению, главным критерием для принятия решений в этой сфере как в регионах, так и на федеральном уровне "должны быть интересы местных жителей". Он также напомнил, что по полису ОМС услуги пациентам должны оказываться бесплатно в соответствии с федеральным перечнем, а все попытки подменить их платными процедурами являются правонарушением.

Премьер также прокомментировал ситуацию вокруг НИИ детской онкологии имени Блохина. Междучреждение, корпуса которого строились много лет, попросило найти еще 3 млрд рублей на закупку более современного оборудования. "Я думаю, что в этом их нужно поддержать, с тем чтобы клиника была оснащена по самому последнему слову техники", — сказал Медведев. По его словам, на данный момент клинике уже выделен 1 млрд рублей на закупку нового оборудования в этом и следующем году.

Потребность в дополнительном финансировании связана с тем, что клинику строили долго и заказанное ранее оборудование успело устареть. Комплекс зданий НИИ детской онкологии и гематологии — один из самых известных долгостроев столицы. Распоряжение о строительстве комплекса принимал Совмин СССР еще в 1990 году, работы начались в 1995-м году и приостановились в 1998-м; в полном объеме стройка возобновилась в 2011 году.

"Посадки" за контрафактное спиртное

Один из вопросов касался проблемы контрафактного алкоголя и связанной с ней истории декабря прошлого года в Иркутске, где от отравления спиртосодержащим концентратом "Боярышник" погибли более 70 человек. "Надеюсь, что посадки там точно будут", — сказал председатель правительства.

В целом, по его словам, количество смертей от употребления алкоголя, в том числе, некачественного или опасного, снижается, но все равно составляет огромную цифру в 15 тыс. человек в год. Совсем недавно эта цифра была почти в два раза больше, заметил премьер. Медведев сообщил, что "существует целый набор идей о том, как в этой сфере навести порядок".

"Сейчас самое главное, чтобы на эту систему в полной мере распространить правила ЕГАИС, то есть, автоматизированного учета, так, чтобы мы понимали движение по всей цепочке", — сказал председатель правительства. По его мнению, "это поможет навести порядок в том числе в отношении нелегальных производителей".

При этом Медведев считает малореалистичной идею введения государственной монополии на производство алкоголя. Впрочем, продолжил он, правительство готова рассмотреть и эту инициативу.

"То, что работает в ряде скандинавских стран, не факт, что таким образом будет работать у нас. Печальные факты (отравлений спиртосодержащей продукцией) связаны с употреблением непищевого алкоголя. Когда речь идет о государственной монополии, речь идет обычно о введении государственной монополии на производство спирта. Одним этим решением задача не закрывается", — полагает глава кабинета министров.

Вопросы экологии

Депутаты спрашивали премьера и о проблемах, связанных с экологией. В ответ Медведев, в частности, сообщил, что правительство РФ в ближайшие полтора-два месяца подготовит проект закона об оздоровлении Волги, на что потребуется 200 млрд рублей. Среди главных проблем этой реки он назвал сбросы вредных веществ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, необходимость оздоровления ее притоков. "Вся эта биологическая система была живой и сама себя воспроизводила в соответствии с биологическими природными законами", — отметил премьер. На его взгляд, также необходимо провести "дноуглубительные работы, чтобы Волга не цвела", предпринять "меры по поддержанию биоразнообразию".

Медведев уточнил, что объем необходимых средств, чтобы Волга снова стала "нормальной, полноценной рекой" и "нашей гордостью", будет определен в ближайшее время: "По мнению Минприроды, их общий уровень составит где-то в районе 200 млрд рублей".

Ответил премьер и на вопрос о ситуации с Байкалом. Медведев напомнил, что ранее было выделено около 30 млрд рублей на перепрофилирование и закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Сейчас все эти процедуры уже позади, но в то же время работы, направленные на минимизацию накопленного экологического ущерба необходимо продолжить. Средства, которые были на это выделены, необходимо окончательно освоить и создать и новые социальные объекты там, и новые туристические объекты, и в то же время не допустить деградации биосферы, которая сложилась вокруг озера", — сказал Медведев.

Он добавил, что данная работа в рамках соответствующей ФЦП будет продолжена. "В настоящий момент готовятся поправки к программе и поправки к закону об озере Байкал. Просил бы принять в этом участие", — обратился Медведев к депутатам. Премьер также обратил внимание, что власти Иркутской области и Бурятии "должны максимально внимательно относиться к тем решениям, которые они принимают" относительно Байкала, в частности — по утверждению документации на строительство гостиниц и других объектов на берегу озера.

О спорте

Комментируя масштабное спортивное строительство в РФ последних лет, Медведев отметил, что спортивные достижения России подчас вызывают зависть "и даже нападки на нас и наших спортсменов".

Он признал, что после завершения Чемпионата мира по футболу 2018 года и зимней Универсиады в Красноярске 2019 года "грандиозных строек не предвидится". При этом премьер обратил внимание, что была создана основа для занятия не только профессиональным спортом, но и любительским, физкультурой. "И очень важно не потерять темп по строительству относительно небольших спортивных сооружений, которые должны быть в каждом населенном пункте, даже, так сказать, в крупных деревнях должны быть полноценные спортивные сооружения", — сказал глава кабмина.

Премьер сообщил, что в 2016 году в стране было построено 4 тыс. разных спортивных объектов. "Это неплохой темп, вот нам нужно сохранить такого рода задел и строить во всех местах — и в городах, и в селах", — резюмировал Медведев.

О Сирии

Не обошлось и без несколько непрофильных вопросов. Так, комментируя тему ударов США по Сирии, Медведев подчеркнул, что позицию по этому вопросу исчерпывающим образом сформулировал президент РФ Владимир Путин. Говоря о своем видении ситуации, премьер отметил, что "все, что произошло в последнее время в Сирии, включая военную атаку США, не идет на пользу урегулирования ситуации". Саму эту атаку он назвал военной агрессией.

По словам российского премьера, американская сторона, вопреки предвыборным призывам, развернула борьбу "не с террористами, а с политической властью Сирии". Он считает, что "дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства, его фрагментации, и, как минимум, частичной победе террористов, а это категорически не соответствует нашим планам".

Что касается ситуации, связанной с химическим инцидентом в сирийской провинции Идлиб, то, по мнению Медведева, это было "хорошо продуманной провокацией", которая принесла свои плоды, в том числе, возможно, и администрации США. "Наша задача сделать все, чтобы (компетентная) комиссия провела расследование, а не вешать сразу ярлыки на правительство (президента Сирии Башара) Асада, делать какие-то выводы, создавать основу для дальнейших агрессивных действий", — сказал глава правительства РФ.

Ответ критикам

В заключительном слове, уже после вопросов депутатов и выступлений руководителей фракций, Медведев поблагодарил парламентариев "за всегда нелегкий разговор" и пообещал работать над решением обсуждавшихся задач. При этом премьер-министр призвал депутатов к ответственной совместной работе с правительством и посоветовал критикам не забывать, что кабмину приходится работать над развитием экономики страны в условиях жестких внешних ограничений.

"Давайте на землю опустимся все! Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза — вы это все забыли?" — обратился председатель правительства к парламентариям. Премьер предложил критикам дать "универсальный рецепт, если порулить готовы, что делать дальше, деньги найти дополнительные". "Просто так эти разговоры (с критикой правительства) никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры", — уверен он.

Глава кабинета министров считает, что "правительство нужно критиковать в определенных ситуациях". Однако он категорически не согласен с утверждением о том, что правительство боится слова "кризис". "Помилуйте! Кто ж его боится? Мы открыто об этом говорим", — заявил Медведев.