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РФ призвала ООН не допустить развала Ливии

Политика
19 апреля, 19:26 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев также выступил против снятия оружейного эмбарго
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ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Международное сообщество не должно допустить развал Ливии, а вовлеченные в ситуацию внешние игроки должные перестать настраивать стороны конфликта друг против друга. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности.

Ильичев назвал ошибочной линию некоторых стран на поддержку Правительства национального единства в Триполи в противовес Палате представителей, заседающей на востоке страны. "Нельзя настраивать одних ливийцев против других. Такая однобокая политика стала одной из причин торможения политического процесса. Хочется надеяться, что многочисленные иностранные военные присутствия на ливийской территории не будут способствовать дальнейшему дроблению страны и ее институтов", - сказал дипломат.

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По его словам, перед международным сообществом в Ливии "стоит непростая задача - не допустить дезинтеграции и развала этой страны". "Мы заинтересованы в том, чтобы Ливия как можно скорее вышла из затянувшегося кризиса, вновь стала стабильным государством, опирающимся на крепкие государственные институты, дееспособную армию и силы правопорядка, восстановила статус важного игрока на ближневосточной арене", - отметил и. о. постпреда РФ. Он подчеркнул, что в основе политического процесса в Ливии должен быть "отказ всех вовлеченных сторон от силовых путей разрешения кризиса". "Искать выход из кризиса следует только совместными усилиями за столом переговоров", - указал Ильичев, добавив, что попытки навязать ливийцам "готовые решения" контрпродуктивны.

Дипломат призвал международных игроков содействовать объединению силовых структур Ливии, и назвал преждевременными разговоры о снятии введенного в отношении страны оружейного эмбарго. По его словам, маргинализация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживающей власти в Тобруке, является ошибочной стратегией, так как ЛНА "могла бы составить основу будущих объединенных вооруженных сил". "Единая ливийская армия под центральным командованием могла бы стать надежным получателем международной военной помощи. В условиях же нынешней неопределенности считаем преждевременным постановку вопроса о полном или частичном снятии оружейного эмбарго, введенного в отношении Ливии решениями Совета Безопасности", - подчеркнул Ильичев.

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